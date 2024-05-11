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Происшествия

Директор модельного агентства задержан за мошенничество в Нижегородской области

18 мая 2024 14:23  [47] Происшествия

Нижегородские полицейские задержали директора и сотрудницу модельного агентства. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, их подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой.

По данным следствия, модельное агентство работало под вывеской организации с офисами более чем в 10 городах России, в том числе в Москве и Нижнем Новгороде. Злоумышленники широко рекламировали свои услуги по подготовке и продвижению моделей, вокалистов, теле- и радиоведущих и гарантировали трудоустройство своих учеников.Заинтересованные нижегородцы проходили собеседование и фотокастинг, после чего получали уведомление о приёме на обучение и сообщение о перспективах продвижения в медиасфере. Для начала карьеры необходимо было пройти несколько платных онлайн-курсов,стоимостью от 50 до 200 тысяч рублей.

В результате некоторые соискатели были вынуждены брать кредиты или поступать в организацию на работу. Однако вместо трудового договора некоторые обманным путем подписывали договор об оказании платных услуг. На данный момент заявления приняты у 16 потерпевших. Ущерб превысил 2 млн рублей. Всего следователи установили 50 нижегородцев, в отношении которых совершены противоправные действия.

Во время обысков в офисах и жилищах задержанных были изъяты документы и другие доказательные предметы. Расследование продолжается. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

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Теги:
Кредит Мошенничество
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