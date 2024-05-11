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Культура и отдых

Юных нижегородцев приглашают на фестиваль "Зеркало будущего PRO"

19 мая 2024 12:21  [82] Культура и отдых
Фото: организаторы кинофестиваля

Фото: организаторы кинофестиваля

Как сообщили организаторы фестиваля, мероприятие состоится Горно-Алтайске, который является столицей республики Алтай, и нацелено на молодых авторов в возрасте от 12 до 18 лет.

Согласно информации, потенциальным участникам будет предложено несколько направлений, среди которых "Игровое кино", "Анимационное кино", "Документальное кино", "Репортаж", "Видеоблог", "Видеоклип", "Кинотанец" и "Киномузыка".

Лучшие участники получат приглашение приехать на очный этап кинофестиваля, который состоится осенью. Получить подробную информацию и отправить заявку можно на сайте: зеркалобудущего.рф.

Отмечается, что до 15 июня включительно нужно направить ссылку на творческую работу по выбранному направлению, созданную при участии заявителя не ранее 2022 года.

А в период с 16 июня по 16 августа участникам, прошедшим первый этап отбора, предстоит снять новую киноработу на заданную тему, которые распределяются случайным образом.

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Теги:
Дети Кино Конкурсы
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