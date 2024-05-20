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Общество

Эн+ впервые принял участие во Всероссийской природоохранной акции "День без сетей"

20 мая 2024 11:26  [106] Общество

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ впервые в Красноярском крае принял участие в природоохранной Всероссийской акции "День без сетей" по очистке водоемов от рыболовных сетей, которую проводит Росрыболовство РФ.


 
Сотрудники Эн+ совместно с Енисейским территориальным управлением Росрыболовства организовали поиск и подъем брошенных и утерянных рыболовных сетей в акватории Енисея на участке протяженностью 50 километров, от Дивногорска до окраин Красноярска. Также к участию в акции были привлечены общественные инспекторы рыбоохраны, институт которых Эн+ развивает с 2023 года.  
 
Участники акции подняли из воды 10 единиц рыболовных сетей общей протяженностью более 200 метров, а также рыболовную ловушку, предназначенную для ловли рыбы у самого берега.  


 
Ежегодно браконьеры оставляют сотни метров незаконных средств ловли рыбы в водоемах. Со временем сети разрушаются, загрязняя воду микропластиком, что негативно влияет на экосистему рек и озер и ухудшает качество воды. Кроме того, рыболовные сети представляют собой опасность для млекопитающих и птиц, которые погибают, запутавшись в них. Помимо вреда флоре и фауне, они несут угрозу и человеку, а также движению водного транспорта.


 
Директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов отметил: "Эн+ ежегодно организует и поддерживает целый ряд природоохранных инициатив в регионах своей ответственности. В прошлом году в рамках мы в рамках ассоциации "Байкал без пластика" при поддержке Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства инициировали экспедицию по поднятию сетей со дна Байкала, извлекли более 2 тонн снастей. Также совместно с российскими учеными проводим регулярный мониторинг и оценку качества воды озера и его водосборного бассейна, анализируем последствия климатических изменений на дальнесрочную перспективу и организуем волонтерские проекты по очистке берегов от мусора".

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Теги:
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