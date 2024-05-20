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Общество

Почти 7800 сотрудников выксунского завода ОМК приобрели садовые товары за счет работодателя

20 мая 2024 12:34  [132] Общество

Фото: ОМК

Группа ОМК в третий раз провела для сотрудников своего завода в Выксе акцию "уДачный сезон": каждый заводчанин мог бесплатно приобрести в магазинах-партнерах садовые товары и рассаду на сумму до 1000 рублей. К акции присоединились почти 7800 человек.

В течение трех дней металлурги выбирали садовый инвентарь, а также саженцы и рассаду из специализированного питомника. С ассортиментом садовых товаров могли ознакомиться заранее. В этом году особой популярностью пользовались садовые культуры, такие как вишня, черешня, яблоня, груша, клубника, а также удобрения.

"Заводчане с радостью участвуют в садовой акции, которую проводим третий май подряд. У нас работают люди из Выксы и соседних городов и районов, например, из Мурома, Вознесенского, Арзамаса и Кулебак, где распространен частный сектор. У многих есть дачи, поэтому количество участников каждый год растет. Рады поддержать наших сотрудников", – отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

Ранее сообщалось, что более 100 десятиклассников из Выксы получили рекомендации по профразвитию на деловой игре ОМК.

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Теги:
Выкса ОМК
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