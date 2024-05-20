Четыре медработника трудоустроены в Кулебакскую ЦРБ по программе "Земский доктор" Общество

В Кулебакскую центральную районную больницу по программе "Земский доктор" с начала 2024 года трудоустроены четыре медработника.

Так, штат медучреждения пополнили два фельдшера скорой медицинской помощи, участковый врач-фтизиатр и врач-невролог.

Как сообщили в нижегородском министерстве здравоохранения, по данной программе врачи обязаны отработать в больнице района не менее пяти лет. Каждый участник программы получает компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

Лариса Ведяшова - одна из участников программы, в настоящее время работает участковым врачом-фтизиатором в поликлинике Кулебакского муниципального округа. В Нижегородскую область переехала из Алтайского края.

Как рассказала медработник, она из семьи потомственных врачей. "Профессию выбрала по примеру двух своих родных теток, они обе медики. Причем одна из них – заслуженный врач СССР. По моим стопам в медицину пошёл и сын", - отметила врач.

Врач-невролог терапевтического отделения Кулебакской ЦРБ Владислав Светанков рассказал, что сам родом из Кулебак.

"В молодости уехал в Мордовию, где получил образование в университете по специализации "лечебное дело". В Саранске закончил ординатуру по неврологии. Затем вернулся на родину и применил свои способности, полученные во время учебы", - поделился специалист.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области напомнили, что регион участвует в реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с 2012 года. При условии переезда из города в сельскую местность для врачей предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей, для фельдшеров – выплата в размере от 500 тыс. до 750 тыс. рублей.

В 2023 году единовременные компенсационные выплаты в регионе были предоставлены 120 специалистам, в том числе 76 врачам, 44 средним медицинским работникам. С начала 2024 года выплаты предоставлены 66 врачам и 34 средним медицинским работникам.

Реализация программ направлена на сокращение кадрового дефицита в государственных медицинских организациях страны, что является одной из ключевых задач национального проекта "Здравоохранение".

Ранее сообщалось, что федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" будут продлены до 2030 года.