Нижегородский филиал "Т Плюс" начинает гидравлические испытания тепловых сетей в Дзержинске и Кстово Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" приступает к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей в Дзержинске и Кстовском муниципальном округе в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг. На время испытаний будет отключаться горячее водоснабжение клиентов по графикам, согласованным с администрациями муниципальных образований.

Гидравлические испытания на прочность и плотность (опрессовки) позволяют заблаговременно выявить ослабленные участки трубопроводов, чтобы устранить их при подготовке к следующему отопительному сезону. Это обязательный и эффективный метод контроля технического состояния системы теплоснабжения.

В ходе опрессовок тепловые сети проверяются повышенным давлением теплоносителя. Просим жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с надземными трубопроводами и тепловыми камерами, не парковать автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей и вблизи энергообъектов, не заходить за ограждения в местах проведения ремонтных работ.

При обнаружении разрывов тепловой сети (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) просим немедленно сообщить:

- в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: (8313) 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;

- в Кстово – в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону (83145) 2-48-41.

Управляющим компаниям, обслуживающим организациям, ТСЖ, ЖСК на время проведения гидравлических испытаний необходимо в обязательном порядке установить заглушки на вводных задвижках, отделив систему теплопотребления многоквартирных жилых домов, административных и производственных зданий от тепловых сетей, в том числе проходящих транзитом, во избежание протечек и повреждений на внутренних системах домов и зданий, сооружений, исключения нанесения ущерба здоровью жителей и имуществу.

С полным графиком гидравлических испытаний и адресами временного прекращения горячего водоснабжения в г. Дзержинске можно ознакомиться на сайте Нижегородского филиала "Т Плюс" по ссылке https://www.tplusgroup.ru/org/novgorod/clients/maintenance/single/item/grafik-otkljuchenija-gorjachego-vodosnabzhenija-v-dzerzhinsk/, в г. Кстово и Кстовском муниципальном округе – по ссылке https://www.tplusgroup.ru/org/novgorod/clients/maintenance/single/item/grafik-otkljuchenija-gorjachego-vodosnabzhenija-v-g-kstovo-i/.

Жителей просят проявить понимание и приносят им извинения за неудобства, связанные с подготовкой городов к предстоящей зиме.