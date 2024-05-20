Благотворительный забег "Beauty-бег" в Нижнем Новгороде собрал около 2 млн рублей Общество

Фото: АНО "Центр 800

Благотворительный забег "Beauty-бег" прошел в Нижнем Новгороде в рамках полумарафона "Беги, герой!".

Как сообщает АНО "Центр 800", на дистанцию в три километра вышли 34 известные нижегородки, которые организовали сбор средств в поддержку подопечных благотворительных фондов с помощью акций на платформе "800 добрых дел".

Каждая участница стала послом одного из фондов. Сбор денег традиционно проходил по принципу волонтерского фандрайзинга, когда средства собирает не благотворительный фонд, а его друзья и единомышленники. Основная задача, которую поставили перед собой участницы забега — помочь фонду, привлекая внимание к его задачам.

По данным АНО "Центр 800", участники "Beauty-бега" в общей сложности собрали около 2 млн рублей в пользу благотворительных фондов-партнеров проекта "800 добрых дел". Средства будут направлены на оплату труда коррекционного специалиста для детей с расстройством аутистического спектра.

СПРАВКА:

Впервые "Beauty-бег" прошел в 2021 году в рамках "Марафона 800". В 2022-м и 2023 годах он прошел в рамках полумарафона "Беги, герой!". В прошлом году благодаря акциям участниц "Beauty-бег" было собрано 807 тысяч рублей.



