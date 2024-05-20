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Общество

Нижегородский ЦУР внедрит ИИ для оценки качества ответов органов власти в соцсетях

20 мая 2024 18:19  [68] Общество

Центр управления регионом Нижегородской области (ЦУР) внедряет новую систему оценки качества ответов ведомств жителям в социальных сетях. Об этрм сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Искусственный интеллект (ИИ) будет анализировать сообщения в системе мониторинга соцсетей "Инцидент Менеджмент".

"Мы уделяем отдельное внимание развитию технологий искусственного интеллекта, такую задачу ставит губернатор Глеб Никитин в рамках решения задач нацпроекта "Цифровая экономика". ИИ для обратной связи разработала компания из нашего региона, и Нижегородская область в целом один из лидеров в этой сфере. Мы готовы задавать собственные тренды развития искусственного интеллекта в различных отраслях от экономики до социального обслуживания", - рассказал министр цифровых технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов. 

"Механизмы и каналы обратной связи с жителями постоянно развиваются. Нужен всесторонний анализ этой работы, и в этом мы решили прибегнуть к помощи искусственного интеллекта. ИИ поможет органам власти повысить качество коммуникации с жителями. Выводы ИИ помогут устранять ошибки и недочеты в ответах ведомств", - отметил руководитель Центра управления регионом Нижегородской области Алексей Ушаков.

Разработка принадлежит нижегородской компании "DEERAY".

"В основе платформы "DEERAY" лежит уникальная технология ИИ, способная понимать человеческий язык, независимо от темы обращения, и определять эмоциональную окраску высказываний. В результате аналитика получается всеобъемлющей и качественной. Более того, инструмент будет непрерывно обучаться особенностям запросов нижегородцев, что позволит улавливать даже мельчайшие изменения в контексте, ведь люди могут выражать свои мысли и недовольства различными способами", - добавил генеральный директор "DEERAY" Дмитрий Щербаков.

Напомним, Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог". Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов. Больше информации о деятельности ЦУР можно узнать в группе в соцсети "ВКонтакте": https://vk.com/tsur52.

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Теги:
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