Обновленный график отключений горячей воды доступен на официальном сайте "Теплоэнерго" Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" скорректировало графики плановых профилактических работ на тепловых сетях и источниках тепловой энергии в своей зоне обслуживания. Корректировки потребовались в связи с повторным возобновлением отопительного периода с 7 по 20 мая.

По большинству источников изменения не существенные и сдвижки либо не произошли вовсе, либо скорректированы на несколько дней. Основные изменения коснулись крупных источников, по которым работы традиционно планируются на вторую декаду мая. Так, по домам в Канавинском, Московском и Сормовском районах, которые получают теплоноситель от Сормовской ТЭЦ, отключения теперь запланированы с 22 мая. Также скорректированы графики гидравлических испытаний тепловых сетей от крупнейшего источника тепловой энергии в верхней части города – Нагорной теплоцентрали.

Даты отключений могут меняться, периодически их надо проверять на сайте. Обновленный график плановых отключений горячей воды доступен на главной странице сайта АО "Теплоэнерго" - teploenergo-nn.ru. Выбрав улицу и номер дома из списка, можно увидеть периоды отключения горячей воды в конкретном доме. Если адреса вашего дома нет в списке сервиса "График отключений горячей воды", вероятно, АО "Теплоэнерго" не является вашей ресурсоснабжающей организацией.

"Теплоэнерго" обслуживает 53% потребителей Нижнего Новгорода за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов.