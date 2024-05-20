Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с гибелью Президента Ирана Эбрахима Раиси Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Президента Ирана Эбрахима Раиси. Соответствующая телеграмма направлена в адрес Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали.

"От имени жителей Нижегородской области и себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы 19 мая 2024 года. Известие о гибели Восьмого Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, а также членов их делегации и экипажа вертолета вызвало у всех нижегородцев глубокое чувство горечи и скорби, – отметил Глеб Никитин. - В этот трагический момент позвольте выразить свою искреннюю поддержку и пожелать стойкости всем жителям Ирана".

Напомним, Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая в результате крушения вертолета. Все, кто был на борту, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, погибли.