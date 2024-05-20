Нижегородским студентам рассказали о трудоустройстве в летний период Общество

Фото: Штаб общественной поддержки НРО "Единая Россия"

Сегодня, 21 мая, в Штабе общественной поддержки "Единой России" прошел обучающий семинар по трудоустройству подростков и молодежи в летний период времени. Во встрече приняли участие студенты первого курса Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС.

Во время летних каникул многие подростки и молодые люди планируют начать трудовую деятельность. Однако не все они знают, как найти работу и какие нюансы существуют при трудоустройстве.

"Летом, когда начинаются длительные каникулы, многие подростки и студенты хотят подработать или даже начать трудовую деятельность. Конечно, это радует, что у ребят есть такое желание, и мы всячески должны помогать им в этом. Зачастую у многих компаний и организаций также наблюдается увеличение количества вакансий, их руководство заинтересовано в привлечении молодых кадров и их дальнейшем трудоустройстве. Но, к сожалению, не все ребята знают, как и где искать работу, как составить грамотное резюме, какие есть подводные камни при трудоустройстве. Именно поэтому в рамках партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" совместно со Штабом общественной поддержки мы организовали цикл мероприятий по трудоустройству подростков в летний период. И нам очень хочется помочь в этом вопросе, чтобы каждый их них нашел ту работу, которая будет интересна и поможет заработать свои первые деньги", - поделился руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, региональный координатор партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" Игорь Пантюхин.

Обо всех тонкостях во время семинара молодым людям сегодня рассказала Любовь Рукавишникова, начальник отдела Методологического сопровождения и контроля оказания услуг в сфере занятости населения Управления по труду и занятости населения Нижегородской области.

В частности, она уделила особое внимание правовым вопросам и особенностям, а также рассказала о мошеннических схемах при трудоустройстве подростков, чтобы они могли этого избежать. Более того специалист провела мастер-класс по оставлению резюме, чтобы молодые люди могли быстрее найти необходимую работу.

Также она напомнила, что найти подходящую вакансию можно на портале "Работа России" Федеральной службы по труду и занятости trudvsem.ru/.

"Портал помогает гражданам найти работу, а работодателям – сотрудников. Все услуги портала предоставляются бесплатно. В настоящее время там представлено почти 2 миллиона вакансий по всей стране, в том числе и перспективные стажировки и практики для студентов. Все работодатели надежные – проверены службой занятости", - пояснила она.

Напомним, в прошлом году в Нижегородской области стартовал партийный проект "Моя карьера с "Единой Россией". Он создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.

Партия "Единая Россия" совместно с Минтруда разработала новую редакцию федерального закона о занятости населения, который был принят в конце 2023 года. Обсуждение предложений к законопроекту проходило, в том числе, на региональных площадках партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией". Закон должен качественно изменить работу центров занятости, чтобы они не просто помогали безработным оформить получение пособия по безработице, а должны решать целый комплекс задач с учетом личных ситуаций соискателей и бизнес-ситуаций работодателей. Особое внимание направлено на профилактику безработицы и трудоустройство молодежи без опыта работы, инвалидам и участникам СВО, членам их семей.

Также "Единая Россия" выработала предложения в новый нацпроект "Кадры". Среди инициатив – регулирование рынка труда, в том числе, решение вопросов трудовой миграции, индикация роста зарплат, рейтингование учебных заведений и др.