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Общество

Победил искусственный интеллект: в Поволжье подведены итоги конкурса "Вместе в цифровое будущее"

21 мая 2024 14:30  [2] Общество

"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа XIII конкурса "Вместе в цифровое будущее" в Поволжье. Журналисты и блогеры из регионов ПФО представили 331 работу. Ключевые темы — искусственный интеллект, нейросети и дополненная реальность. 

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"Во всех номинациях наивысшие оценки заслужили работы, посвященные искусственному интеллекту и нейросетям. В этом году мы видим прорывной интерес к этим темам. С одной стороны, такие материалы олицетворяют научный и технологический прогресс, с другой — затрагивают этические вопросы, которые не разрешить без привлечения огромного количества читателей и зрителей. В этом огромную роль играют журналисты и блогеры, в том числе участники конкурса "Вместе в цифровое будущее".

Победителями и призерами регионального этапа признаны:
в номинации "Печатная пресса" — 
1-е место. Анастасия Прибутковская (Нижний Новгород, газета "Новое дело", Пара из будущего);
2-е место. Злата Медушевская (Нижний Новгород, издание "Аргументы и факты", Нюх на опасность. Нижегородские ученые создают электронный "нос");
3-е место. Екатерина Рац (Пенза, областная газета "Наша.Пенза", Интеллект расставил "сеть");
в номинации "Телевидение" —
1-е место. Екатерина Ленкина (Нижний Новгород, ТК ННТВ, Нижегородские разработчики создали уникальную веб-платформу для работы с дополненной реальностью);
2-е место. Сергей Щеплягин (Нижний Новгород, ТК ННТВ, VR-экскурсии заработали в Нижегородском кремле);
3-е место. Вера Логунова (Нижний Новгород, ГТРК "Нижний Новгород", Вкалывают "роботы");
в номинации "Радио и подкасты" — 
1-е место. Константин Мягчилов (Йошкар-Ола, ГТРК "Марий Эл", Культура в деталях — Цифровая душа искусства);
2-е место. Сергей Лисенков (Нижний Новгород, ГТРК "Нижний Новгород", Нейросеть — это...);
3-е место. Маргарита Львова (Чебоксары, ГТРК "Чувашия", О первом цифровом спектакле в Чувашии);
в номинации "Интернет-СМИ" — 
1-е место. Станислав Шахов (Уфа, агентство "Башинформ", Краткий разговорник современного кибермошенника);
2-е место. Татьяна Гавриш (Оренбург, сетевое издание "Оренбург Медиа", Как дела во Вселенной?);
3-е место. Александра Михалёва (Киров, сетевое издание bnkirov.ru, Деньги из шлема: как в Кирове развиваются технологии виртуальной реальности в сфере развлечений);
в номинации "Социальные медиа" — 
1-е место. Андрей Федоров (Чебоксары, блог "Едем в Чувашию", Можно ли спутать речь чувашского чиновника и генерацию нейросети);
2-е место. Максим Иванов (Чебоксары, интернет-проект "На-связи.ru", В России грозятся скоро отключить 3G — чем это грозит абонентам?);
3-е место. Алексей Лисовицкий (Самара, сайт о технологиях "Голографика", Игра престолов: чем может обернуться презентация очков Apple для сообщества OpenXR).

Наибольшее количество материалов на конкурс представили журналисты из Нижнего Новгорода, Самары и Оренбурга. Традиционно самая популярная номинация — "Интернет-СМИ" (124 материала). Наивысший балл — 10 — заслужил сюжет Екатерины Ленкиной из Нижнего Новгорода.

Екатерина Ленкина, корреспондент телерадиокомпании ННТВ:
"Когда снимала материал, совершенно не думала, что буду принимать участие в конкурсе, и тем более не рассчитывала на победу, просто с душой подходила к делу. Меня заинтересовала история молодых нижегородских создателей веб-платформы для работы с дополненной реальностью. Приложение способно оживить любой объект. Нужно только отсканировать картинку. На экране смартфона появится 3D-модель и издаст звуки: к примеру, тигр зарычит, а птица запоет. Приятно, что такие разработки рождаются на нижегородской земле и благодаря конкурсу "Вместе в цифровое будущее" мы можем о них рассказывать на всю страну".

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены в июне 2024 года. Победители — участники, занявшие первые места в основных номинациях, — и призеры, отмеченные в спецноминациях, в сентябре посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.
Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, АО "РТКомм.РУ" (федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ) и Альянс по защите детей в цифровой среде.
Официальный хештег конкурса — #eFuture; сайт — www.smi.rt.ru.

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