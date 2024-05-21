Автозаводская ТЭЦ проведет повторную экспертизу качества воды в ближайшее время Общество

"Улучшение качества воды и экологической ситуации в целом – главные вопросы, на которые обращает внимание ООО "Автозаводская ТЭЦ" при модернизации оборудования, проведении капитальных и плановых ремонтов. Что касается проверки Росприроднадзора, хотим отметить, что она была проведена в сезон весеннего половодья, когда концентрация загрязняющих веществ в реке из-за таяния снега увеличивается. Более того, проверка показала, что вода, которая приходит сверху по реке в точку забора АТЭЦ уже загрязнена, об этом говорят результаты анализов", - пояснили в компании.

Представители предприятия в течение ближайшего времени совместно с Росприроднадзором подготовят план корректирующих мероприятий, а также проведут с аккредитованной лабораторией ЦЛАТИ повторный анализ содержания загрязняющих веществ в реке Ока, так как результаты исследований, выполненные специалистами Научно-исследовательского института химии, в период проверки разнятся с выводами госоргана. Стоит отметить, что из 25 пунктов предписания 70% связаны с необходимостью внесения изменений в нормативные документы.