Зараженную бешенством собаку выявили в Сергачском районе Общество

Зараженную бешенством собаку выявили в Сергачском районе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, 20 мая заболевание было выявлено в пробе мозга собаки, отловленной в селе Вершинино.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия по ликвидации очага бешенства.

Напомним, что в соответствии с Ветеринарными правилами, владельцы домашних кошек и собак, покусавших людей или других животных, в течении 12 часов обязаны доставить питомца в ветеринарный кабинет для клинического осмотра специалистом и изолированного содержания под наблюдением госветслужбы в течении 10 календарных дней.

Также Россельхознадзор рекомендует нижегородцам провести бесплатную профилактическую вакцинацию домашних животных в любом ветеринарном учреждении.