Памятник "Защитникам Отечества" установят на Ново-Сормовском кладбище в 2024 году

Памятник "Защитникам Отечества" установят на Ново-Сормовском кладбище Нижнего Новгорода в 2024 году, сообщает НТА-Приволжье.
Мемориал будет создан в рамках социального патриотического проекта "Память поколений". Уже объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика для создания объекта.
Работы должны быть завершены к 30 ноября.
Ранее сообщалось, что волонтеры привели в порядок мемориалы и памятники героям ВОВ в Нижегородской области накануне 9 мая.
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