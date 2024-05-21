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Общество

Памятник "Защитникам Отечества" установят на Ново-Сормовском кладбище в 2024 году

21 мая 2024 15:39  [61] Общество

Памятник "Защитникам Отечества" установят на Ново-Сормовском кладбище Нижнего Новгорода в 2024 году, сообщает НТА-Приволжье.

Мемориал будет создан в рамках социального патриотического проекта "Память поколений". Уже объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика для создания объекта.

Работы должны быть завершены к 30 ноября.

Ранее сообщалось, что волонтеры привели в порядок мемориалы и памятники героям ВОВ в Нижегородской области накануне 9 мая.

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Теги:
Кладбище Памятники Сормовский район
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