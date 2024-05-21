Памятник "Защитникам Отечества" установят на Ново-Сормовском кладбище в 2024 году Общество

Памятник "Защитникам Отечества" установят на Ново-Сормовском кладбище Нижнего Новгорода в 2024 году, сообщает НТА-Приволжье. Мемориал будет создан в рамках социального патриотического проекта "Память поколений". Уже объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика для создания объекта. Работы должны быть завершены к 30 ноября. Ранее сообщалось, что волонтеры привели в порядок мемориалы и памятники героям ВОВ в Нижегородской области накануне 9 мая.

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