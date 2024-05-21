Минпромторг разработал правила восстановления автозапчастей для дальнейшего использования Общество

Минпромторг разработал поправки в техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств". В частности, предложено утвердить правила восстановления запчастей для их последующего использования. Об этом сообщили "Известия".

Также в проекте поправок указан список не подлежащих повторному использованию компонентов, таких как подушки и ремни безопасности, устройства блокировки рулевого управления, сажевые фильтры и другие. Документ направлен на экспертизу в Росстандарт.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в интервью с телеканалом "360.ru", что обновлённый техрегламент позволит сертифицировать и устанавливать подержанные запчасти с битых машин.

Он предположил, что в перечень включат неповреждённые детали кузова, какие-то элементы механизации подвесок, рулевых управлений, системы охлаждения.

По мнению автоэксперта, использование подержанных запчастей актуально при обслуживании по ОСАГО. При этом важно допускать использование только пригодных комплектующих, поэтому предложенный Минпромторгом список ограничений является обоснованным.

Специалист предположил, что власти введут сертификацию б/у запчастей, чтобы подтвердить их пригодность.