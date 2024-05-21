Михаил Мишустин высоко оценил нижегородские ИТ-разработки на конференции "ЦИПР" Общество

Фото: Александр Воложанин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин высоко оценил нижегородские ИТ-разработки, представленные на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит на Нижегородской ярмарке с 21 по 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил премьер-министру макет ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", а лауреат Премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ, директор института нейроморфного искусственного интеллекта (ИИ) ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" Сусанна Гордлеева – проект междисциплинарного НИИ нейроморфного ИИ, который будет создан на базе ИТ-кампуса. Ключевой задачей института нейроморфоного искусственного интеллекта является отечественная разработка перспективных технологий искусственного интеллекта, построенных на принципах работы головного мозга. Планируется, что это найдет практическое применение в новых медицинских технологиях, робототехнике, в сфере БАС.

Среди важнейших проектов, представленных премьер-министру, – VR-проект Нижегородской детской областной клинической больницы, разработанный юным победителем международного фестиваля "ТехноСтрелка", десятиклассником лицея №40 Николаем Долковым (видео 3D-модели доступно по ссылке).

"Цифровизация - одно из ключевых направлений развития экономики регионов Приволжского федерального округа. В нашем округе активно внедряются цифровые технологии и автоматизированные системы управления на производствах и в энергетике, разрабатывается собственное программное обеспечение и развивается искусственный интеллект. С учетом новых задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, в регионах округа активно развиваются инновационные кластеры и усиливается кадровый потенциал", - сказал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

Свои проекты на конференции "ЦИПР" представляют около 50 ведущих нижегородских ИТ-компаний. Это, например, компания SplitTest и ее одноименная платформа – сервис для принятия решений позволяет провести социологические исследования в экспресс-формате. Это также нижегородские компании "Константа ИТ" и их решение для цифровизации производителей продуктов питания; "Матллер" и их система для управления ресурсами цеха Morigan; "Агентум" и их программно-аппаратный комплекс для навигации и дистанционного зондирования; Limavi и их многофункциональная система видеоаналитики.

"Мы гордимся нашими айтишниками и делаем все необходимое, чтобы им было комфортно в регионе. Сегодня на стенде области представляем не только региональные меры поддержки, но и наш новый портал для помощи в переезде и адаптации ИТ-специалистов "Добро пожаловать!". Тема трудовой мобильности предполагает решение целого ряда вопросов, связанных с семьей, переездом, устройством детей в детские сады и школы. Проект АНО "Горький Тех" и кадрового агентства правительства Нижегородской области – АНО "ОКА" - предполагает персональное сопровождение людей, выбравших наш регион для проживания», - рассказал Глеб Никитин.

Среди ИТ-проектов нижегородского правительства, представленных на конференции "ЦИПР", - мобильное приложение "Военный социальный контракт", "Карта жителя Нижегородской области" - первая в России виртуальная карта, единый агрегатор спортивных объектов Нижегородской области, платформа "Умный регион", ГИСОГД Нижегородской области, информационная система "Управление имущественным комплексом Нижегородской области", портал контрольно-надзорной деятельности Нижегородской области, региональная государственная информсистема "Электронный архив".

Участники конференции, а также жители и гости региона в открытый для посещения день, 24 мая, смогут с помощью VR-технологий ознакомиться с картиной Константина Маковского "Воззвание Минина", цифровым аватаром Александра Пушкина, а также с виртуальным музеем спорта Нижегородской области. Цифровизация в спортивной сфере наряду с VR-музеем представлена пилотным проектом "Цифровое ГТО". Его задача – использование современных технологий для предоставления любителям спорта возможности попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО. Система анализирует три упражнения: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири. Желающие смогут пройти испытания на стенде "Цифрового ГТО".

"Мы – первый регион в России, применивший искусственный интеллект в оценке нормативов ГТО. Проект нацелен на то, чтобы в будущем каждый школьник смог сам пройти ГТО, для этого понадобится только телефон", - подчеркнул Глеб Никитин.

На конференции "ЦИПР" также была представлена модель развития городской электромобильности компании Hyper.

"Нижегородская область – первый регион, где реализована модель развития электродвижения Hyper. Жители города активно используют электротакси. Параллельно реализовали уникальный для России проект по созданию инфраструктуры для зарядки электробусов. Это обеспечивает непрерывную работу транспорта без необходимости регулярной подзарядки в течение всего рабочего дня", - добавил Глеб Никитин.

На стенде региона также представлена мультиязычная платформа ит-маркетплейс.рф – инструмент для продвижения отечественных цифровых технологий и разработчиков на международном рынке. Интерфейс представлен на пяти языках: китайском, английском, французском, испанском, португальском. В каталоге уже более 2 тысяч продуктов и 765 российских ИТ-компаний. Каталог учитывает разработки ассоциации "Руссофт" и продукты, включенные в Реестр отечественного ПО.

На тач-панели стенда Нижегородской области представлены такие ключевые инфраструктурные проекты, как новые станции метро и канатная дорога, портовая зона в городе Бор, ледовый дворец, реконструкция трамвайной сети, развитие водного транспорта и дорожной сети, ОЭЗ "Кулибин" и технопарк профессионального образования на базе "Нижполиграфа".