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Происшествия

Полиция завела уголовное дело на нижегородца, убившего кота

22 мая 2024 11:35  [47] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Полиция завела уголовное дело на жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода, который избил до смерти кота. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

20 мая в дежурную часть ОП №1 УМВД позвонила местная жительница и рассказала, что возле дома № 42 по улице Пермякова мужчина несколько раз ударил кота ногой, и животное не подаёт признаков жизни.

На место происшествия выехали сотрудники ППС, которые не без труда скрутили, как оказалось, пьяного живодёра. При нём в пакете находилось тело погибшего животного.

Полицейские установили, что 43-летний нижегородец ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабёж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Назначена судебно-ветеринарная экспертиза.

Кроме того, составлены административные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В настоящее время проводится расследование. За уголовное преступление мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

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Теги:
Животные Уголовное дело
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