Продажу анальгетика "Тапентадол" ограничат в России Общество

Минздрав РФ предложил внести анальгетические препараты с действующим веществом "тапентадол" в список наркотических и психотропных веществ. Врач психиатр-нарколог, к.м.н. Марат Сараев в интервью телеканалу "360" прокомментировал данную инициативу.

"Тапентадол" используется для обезболивания при острых и хронических болевых симптомах. Он является препаратом опиоидных анальгетиков и способен вызывать состояние наркотического опьянения.

Эксперт уверен, что поскольку "Тапентадол" - это сильнодействующий психотроп, то внесение данного препарата в список запрещённых абсолютно оправданно.

Он объяснил, что в нашей стране не все производимые в мире опиоидные анальгетики включают в рекомендации для лечения тех или иных состояний - из-за побочных действий или возможной передозировки.

Так, например, в американском городе Филадельфия приём подобных препаратов привёл к массовой пандемии опиоидных наркотиков и вызвал рост опиоидной наркомании.