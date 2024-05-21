Продажу анальгетика "Тапентадол" ограничат в России

Минздрав РФ предложил внести анальгетические препараты с действующим веществом "тапентадол" в список наркотических и психотропных веществ. Врач психиатр-нарколог, к.м.н. Марат Сараев в интервью телеканалу "360" прокомментировал данную инициативу.
"Тапентадол" используется для обезболивания при острых и хронических болевых симптомах. Он является препаратом опиоидных анальгетиков и способен вызывать состояние наркотического опьянения.
Эксперт уверен, что поскольку "Тапентадол" - это сильнодействующий психотроп, то внесение данного препарата в список запрещённых абсолютно оправданно.
Он объяснил, что в нашей стране не все производимые в мире опиоидные анальгетики включают в рекомендации для лечения тех или иных состояний - из-за побочных действий или возможной передозировки.
Так, например, в американском городе Филадельфия приём подобных препаратов привёл к массовой пандемии опиоидных наркотиков и вызвал рост опиоидной наркомании.
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