Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 мая 2024 13:29  [32] Детский городок и площадка для выгула собак появятся в Московском районе
22 мая 2024 13:20  [39] Новый вариант коронавирусной инфекции FLiRT выявили в России
22 мая 2024 12:55  [87] Первый в стране цифровой проект для популяризации ГТО представили на конференции "ЦИПР"
22 мая 2024 12:34  [91] Региональный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" прошел на Автозаводской ТЭЦ
22 мая 2024 12:04  [106] Гастрофестиваль "Арзамасский трактирщик" прошел в Нижегородской области
22 мая 2024 11:19  [132] Доброволец из Нижнего Новгорода: "Я решил присоединиться к защитникам Отечества"
22 мая 2024 10:53  [191] Благоустройство дворов по программе ФКГС началось в Дзержинске 
22 мая 2024 09:49  [142] Нижегородцы могут стать участниками экоакции "Зов природы"
22 мая 2024 09:24  [186] Сдвоенные "Ласточки" продолжат курсировать из Нижнего Новгорода в Москву
22 мая 2024 09:02  [181] Нижегородская область в рамках "ЦИПР-2024" показала IT-проекты гостям из Республики Беларусь
Общество

Продажу анальгетика "Тапентадол" ограничат в России

22 мая 2024 08:53  [90] Общество

Минздрав РФ предложил внести анальгетические препараты с действующим веществом "тапентадол" в список наркотических и психотропных веществ. Врач психиатр-нарколог, к.м.н. Марат Сараев в интервью телеканалу "360" прокомментировал данную инициативу.

"Тапентадол" используется для обезболивания при острых и хронических болевых симптомах. Он является препаратом опиоидных анальгетиков и способен вызывать состояние наркотического опьянения.

Эксперт уверен, что поскольку "Тапентадол" - это сильнодействующий психотроп, то внесение данного препарата в список запрещённых абсолютно оправданно.

Он объяснил, что в нашей стране не все производимые в мире опиоидные анальгетики включают в рекомендации для лечения тех или иных состояний - из-за побочных действий или возможной передозировки.

Так, например, в американском городе Филадельфия приём подобных препаратов привёл к массовой пандемии опиоидных наркотиков и вызвал рост опиоидной наркомании.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение лекарства Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph