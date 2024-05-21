Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Сормовскому району исполнилось 100 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
22 мая 2024 13:53  [89] Мужчину в Павлове будут судить за избиение до смерти своего знакомого
22 мая 2024 11:35  [145] Полиция завела уголовное дело на нижегородца, убившего кота
22 мая 2024 10:16  [172] Полицейские задержали на Сормовском шоссе мужчину с амфетамином
20 мая 2024 12:55  [369] Нижегородские полицейские нашли курьеров-мошенников с ущербом на 6,5 млн рублей 
18 мая 2024 14:23  [647] Директор модельного агентства задержан за мошенничество в Нижегородской области
17 мая 2024 15:52  [592] Руководителя нижегородского регоператора арестовали за крупное мошенничество
17 мая 2024 12:59  [578] Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде наркоторговца со стажем
17 мая 2024 11:05  [535] Нижегородские пенсионеры перевели мошенникам около 2 млн рублей
16 мая 2024 18:30  [605] Два лосенка были спасены в Нижегородской области в мае
16 мая 2024 14:12  [613] Нижегородцы передали мошенникам почти 90 млн рублей в течении двух недель мая
Происшествия

Мужчину в Павлове будут судить за избиение до смерти своего знакомого

22 мая 2024 13:53  [89] Происшествия

Житель города Павлово Нижегородской области подозревается в избиении до смерти другого мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Согласно информации, 39-летний подозреваемый весной текущего года в подъезде дома по улице Трудовой в Павлове из-за возникшей ссоры жестоко избил знакомого мужчину. От полученных телесных повреждений 33-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее сообщалось, что мужчину будут судить за убийство знакомого в Богородском районе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Павлово Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph