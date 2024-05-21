Мужчину в Павлове будут судить за избиение до смерти своего знакомого Происшествия

Житель города Павлово Нижегородской области подозревается в избиении до смерти другого мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Согласно информации, 39-летний подозреваемый весной текущего года в подъезде дома по улице Трудовой в Павлове из-за возникшей ссоры жестоко избил знакомого мужчину. От полученных телесных повреждений 33-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что мужчину будут судить за убийство знакомого в Богородском районе.