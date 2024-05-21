Бюджет Нижнего Новгорода увеличили почти на 4 млрд рублей Экономика

22 мая состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода под председательством исполняющего полномочия председателя городской Думы Евгения Костина. В повестку был включен 21 вопрос.

В заседании Думы также приняли участие член Президиума Генсовета партии "Единая Россия", заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский, зампредседателя Заксобрания Нижегородской области, руководитель фракции партии "Единая Россия" Алексей Антонов, первый замглавы администрации города Денис Скалкин, главы администраций районов город, представители прокуратуры Нижнего Новгорода.

В ходе заседания депутаты поддержали корректировку бюджета Нижнего Новгорода на текущий год. Доходы и расходы увеличены на 3 млрд 523,3 млн рублей и 3 849,3 млн рублей соответственно. Средства будут направлены на капитальный ремонт школ и дорог, благоустройство придомовых территорий, продление Автозаводской линии метрополитена от станции Горьковская до станции Сенная, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, а также для проведения текущего и капитального ремонта спортивных и культурных учреждений и многое другое.

Обновленные параметры бюджета на 2024 год с учетом предлагаемых изменений составляют: доходы – 79 631,8 млн рублей, расходы – 83 850,3 млн рублей, дефицит – 4 218,5 млн рублей.

"Мы уже традиционно, на каждом заседании городской Думы увеличиваем городской бюджет. В 2023 году мы делали это 12 раз и в 2024 тенденция сохраняется. Все эти изменения направлены на повышение качества жизни нижегородцев в каждом районе Нижнего Новгорода, создание комфортной городской среды. Значительную сумму – 448 миллионов рублей – дополнительно направили на благоустройство придомовых территорий. Потребность в благоустройстве дворов у нас очень большая, каждый депутат в своем округе знает, какие дворы больше всего нуждаются в обновлении. В этом направлении будем тесно работать вместе с администрацией города и жителями. Всего в 2024 году по муниципальной программе будут благоустроено более 160 дворов. Нижний Новгород преобразился за последние годы, и к нам справедливо предъявляются более высокие требования к содержанию дорог и общественных пространств. Для этого уже закуплена новая техника. Сегодня дополнительно выделили на содержание дорог более 500 млн рублей. Речь идет о подготовке к следующему зимнему периоду – закупке реагентов и топлива", - рассказал Евгений Костин.

Дополнительные средства будут направлены на развитие учреждений культуры. Так в этом году запланирован капитальный ремонт кинотеатра "Орленок". На эти цели выделили сегодня 30 млн рублей. Новая модельная библиотека появится в Ленинском районе, на эти цели выделено 5 млн рублей.

Также на заседании городской Думы принято предложение о передаче недвижимого имущества муниципальной собственности в государственную собственность Нижегородской области. Смена собственника необходима для более эффективного развития территорий и благоустройства новых общественных пространств.

"Среди рассмотренных депутатами вопросов – передача в муниципальную собственность земельного участка на улице Народной под строительство пристроя к школе № 118 — это долгожданное и очень важное решение позволит создать новые учебные места для детей – жителей нового микрорайона "Бурнаковский". Здесь живет много молодых семей с детьми, и этот вопрос давно стоит на повестке дня", – отметил Евгений Костин.

Кроме того, в ходе заседания Думы рассмотрены изменения в Прогнозный план приватизации, Правила благоустройства и Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города. Заслушан отчет Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами о деятельности за 2023 год, а также об исполнении Прогнозного плана приватизации.