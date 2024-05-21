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День славянской письменности и культуры пройдет в Нижнем Новгороде 24 мая

22 мая 2024 17:30  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

День славянской письменности и культуры отметят в Нижнем Новгороде 24 мая. Как сообщает региональное Минкультуры, организаторами праздника в этом году стали Нижегородский ТЮЗ, Нижегородская епархия, учебно-методический центр художественного образования и департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

В рамках празднования нижегородцы и гости города смогут посетить экскурсии, мастер-классы и концерт. Так, по храмовому комплексу Нижегородского кремля в течение каждого получаса будут проводиться объединенные экскурсии, где можно подробно ознакомиться с объектами храмового комплекса, посетить восстановленную Спасскую колокольню, Михайло-Архангельский собор, Никольский храм при манеже, храм во имя преподобного Симеона Столпника с посещением костницы. 

Кроме того, экскурсии по региональному центру консервации и реставрации пройдут в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина. А на площадке перед Нижегородским ТЮЗом пройдут различные мастер-классы: по каллиграфии, изготовлению глиняных колокольчиков, кокошника-ободка/браслета/брошки, по росписи на спиле дерева, по народному танцу и др.

Завершится праздник на сцене ТЮЗа большим праздничным концертом, в котором будут участвовать лучшие хоровые коллективы Нижнего Новгорода. В их исполнении прозвучат хоровые произведения на стихи А.С. Пушкина, приуроченные к 225-летию великого поэта.

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Теги:
День славянской письменности Праздники
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