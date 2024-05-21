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Политика

Дмитрий Старостин стал зампредом правительства региона по международным связям

22 мая 2024 16:56  [102] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об изменениях в структуре регионального правительства. В частности, в блоке замгубернатора Юрия Ильина введена новая должность заместителя председателя правительства по международным связям. К исполнению обязанностей уже приступил Дмитрий Старостин.

Губернатор отметил, что правительство региона ведёт активную работу с иностранными партнёрами, а министерство международных и межрегиональных связей во главе с Ольгой Гусевой эффективно выстраивает дружественные связей с другими государствами и организует важнейшие визиты в наш регион.

"Но задачи расширяются – речь о реальных проектах, инвестициях. Задачей нового зампреда правительства станет расширение внешнеэкономических связей, привлечение реальных крупных инвесторов и объединение уже существующих практик в области международного сотрудничества. Такая работа касается, по сути, всех блоков правительства, новый зампред будет объединять эти направления", - рассказал Глеб Никитин подробности назначения.

За плечами Дмитрия Старостина, утверждённого на новую должность, почти 15 лет дипломатической службы в МИД России, неоднократные служебные командировки в Италию, Францию, США. Он занимался развитием сотрудничества с европейскими государствами, продвижением отечественных разработок.

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Теги:
Международное сотрудничество Назначения Правительство Нижегородской области
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