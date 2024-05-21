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Общество

Ретропоезд на паровой тяге будет курсировать из Нижнего Новгорода в Арзамас

23 мая 2024 10:14  [76] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Ретропоезд на паровой тяге отправится по маршруту Нижний Новгород – Арзамас перед началом летних школьных каникул.  Как сообщает пресс-служба ГЖД, поезд будет курсировать 24, 25, 26 и 31 мая, а также 1 и 2 июня.

Отправление из Нижнего Новгорода в 10:44, на станцию Арзамас-2 поезд прибудет в 13:44.  В обратном направлении ретропоезд будет отходить от станции Арзамас-1 в 17:45 и вернется в столицу Приволжья в 20:39.  По пути следования, ретропоезд будет делать остановки на станциях Сартаково, Окская, Шониха и Суроватиха.

В Арзамасе можно прогуляться по благоустроенному центру города, посетить дом-музей А.М. Горького, литературный музей А.П. Гайдара и историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и другие достопримечательности.

В головной части тематического состава находится легендарный паровоз Л-3095, а вот вагон - новый: салон отделан современными материалами и оборудован кондиционерами и биотуалетами. 

Ранее сообщалось, что ретропоезд Нижний Новгород - Арзамас в 2023 году перевез 7 тысяч пассажиров.

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Теги:
ГЖД поезд Туризм
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