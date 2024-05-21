Двое взрослых и ребенок погибли на пожаре в Выксунском округе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Двое взрослых и ребенок погибли на пожаре в поселке Димара Выксунского округа.

Как сообщили в МЧС Нижегородской области, трагедия произошла рано утром 23 мая. Поступила информация о возгорании в доме по ул. Железнодорожной.

В 07.40 утра пожар был ликвидирован на площади 72 кв. м. В тушении возгорания были задействованы 9 человек, 3 единицы техники.

Прокуратура Нижегородской области уже поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что пенсионерку госпитализировали после пожара в многоквартирном доме в Дзержинске.