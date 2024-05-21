Двое взрослых и ребенок погибли на пожаре в Выксунском округе

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Двое взрослых и ребенок погибли на пожаре в поселке Димара Выксунского округа.
Как сообщили в МЧС Нижегородской области, трагедия произошла рано утром 23 мая. Поступила информация о возгорании в доме по ул. Железнодорожной.
В 07.40 утра пожар был ликвидирован на площади 72 кв. м. В тушении возгорания были задействованы 9 человек, 3 единицы техники.
Прокуратура Нижегородской области уже поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что пенсионерку госпитализировали после пожара в многоквартирном доме в Дзержинске.
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