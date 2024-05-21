Владимир Беспалов рекомендовал повысить уровень надежности систем теплоснабжения в регионе Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В рамках заседания комитета по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу нижегородского Заксобрания депутаты обсудили итоги отопительного сезона 2023-2024 годов.

Как сообщил и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаил Куренков, в отопительный сезон 2023-2024 годов регион вошел в плановом режиме. Особенностью отопительного сезона являлся тот факт, что в третьей декаде апреля с учетом благоприятных погодных условий ряд муниципальных образований завершил, а впоследствии из-за аномального похолодания возобновил подачу тепла в жилищный фонд и объекты соцсферы.

Всего в осенне-зимний период 2023-2024 годов зафиксировано 2263 технологических нарушения на объектах центрального отопления, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1733). Основное количество нарушений зафиксировано в Нижнем Новгороде – 2033 – рост к аналогичному периоду прошлого года составил порядка 33%. Среди муниципальных образований области отмечается рост технологических нарушений по теплоснабжению в Балахнинском муниципальном округе (с 13 до 51). Основные причины роста технологических нарушений на системах теплоснабжения города и области – продолжительная аномально холодная температура воздуха и переходы температуры через «ноль» в совокупности с существующей высокой степенью износа сетей.

Правительство Нижегородской области ведет активную работу по привлечению финансирования из федерального бюджета для увеличения объема капремонта сетей. На сегодняшний день это заемные средства Фонда национального благосостояния на реконструкцию и модернизацию объектов ЖКХ и средства в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Совокупный объем привлеченных федеральных средств на 2023-2024 годы составляет порядка 7,6 млрд рублей. В рамках программы модернизации в 2023-2024 годы. планируется модернизировать и реконструировать 335,14 км сетей (сети водоотведения – 61,36 км, сети водоснабжения – 165,42 км, сети теплоснабжения – 108,36 км).

Руководитель Госжилинспекции Нижегородской области Игорь Сербул сообщил, что за отопительный период 13 управляющих компаний и 10 ресурсоснабжающих организаций Нижегородской области были привлечены Госжилинспекцией к ответственности за нарушение режима теплоснабжения. Общая сумма штрафов составила около 2 млн рублей.

"Всего за истекший отопительный период в инспекцию поступило почти 8 тысяч обращений нижегородцев с жалобами на ненадлежащее теплоснабжение, в том числе через соцсети и "горячую" линию - 1,5 тысячи сообщений. Это в 1,7 раза больше, чем за предыдущий отопительный период. Рост числа обращений в текущем году связан с аномально холодной погодой и значительным ростом утечек на внешних сетях теплоснабжения и перебоев в работе источников тепла. По фактам ненадлежащего теплоснабжения инспекцией выдано 451 предостережение управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и 40 предостережений ресурсоснабжающим организациям", - поделился Игорь Сербул.

"Обсуждение итогов отопительного сезона вызвало жаркую дискуссию. Высказывались замечания и предложения, особенно по поводу январских холодов и реакции управляющих и ресурсоснабжающих организаций на жалобы граждан. В прошлом месяце депутаты Законодательного Собрания уже внесли изменения в действующее законодательство, обязывающее руководителей администраций назначить уполномоченных сотрудников для приема жалоб от населения круглосуточно в отопительный период, а вне отопительного периода – в рабочее время. Надеемся, что это позволит упорядочить коммуникацию между жителями и коммунальщиками", - отметил председатель комитета регионального парламента по жилищно- коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

"Один из основных вопросов – увеличение числа аварийных ситуаций. Проблемы зачастую возникают на квартальных сетях, которые порой нуждаются в капитальном ремонте даже больше, чем магистральные сети, которые заменяют в первую очередь. Так, в производственной программе нижегородского "Теплоэнерго" (обслуживает более половины жителей областного центра) на 2024 год предусмотрено значительное увеличение финансирования и объемов работ по сравнению с прошлым годом. Если в 2023 году было заменено 5% от общего числа тепловых сетей, то в этом году планируется заменить 8%. Рассчитываем, что это положительно скажется на повышении надежности теплоснабжения. Но важно также увеличивать объемы заменяемых квартальных сетей. Комитет по ЖКХ и ТЭК будет контролировать ход подготовки к отопительному сезону и реализацию программы модернизации коммунальной инфраструктуры", - резюмировал Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Теплоэнерго" в январе заменило 1,3 км трубопроводов без ограничения подачи тепла потребителям.