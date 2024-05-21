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Общество

Сквер на улице Ильинской начали ремонтировать по ФКГС

23 мая 2024 13:04  [98] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сквер на улице Ильинской начали ремонтировать в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на этой неделе. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района. 

Глава района Алексей Рыболовлев вместе с подрядчиком осмотрели объект благоустройства.

"На данный момент на объекте проводятся подготовительные работы. Проведен демонтаж старого брусчатого покрытия, осуществляется зачистка парапетов под облицовку", - рассказал глава района.

Подрядчик по контракту выполнит ремонт парапетов из гранитных плит, устройство покрытий дорожек из брусчатки, осуществит установку малых архитектурных форм, а также выполнит работы по восстановлению газона.

В 2024 году в рамках ФКГС в районе запланировано благоустройство Лопатинского оврага (2-я очередь) и сквера у Зачатьевской башни, также начались работы по благоустройству Касьяновского оврага.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что в голосовании за территории, которые нижегородцы хотят видеть благоустроенными в 2025 году, приняли участие почти 210 тысяч человек, что превысило прошлогодние показатели на 45 тысяч. 

Ранее сообщалось, что благоустройство дворов по программе ФКГС началось в Дзержинске.

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Теги:
Нижегородский район ФКГС
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