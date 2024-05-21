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Общество

Депутаты предложили платить за рождение детей женщинам до 25 лет

23 мая 2024 09:02  [172] Общество

Группа депутатов от ЛДПР намерена внести в Госдуму законопроект о выплате молодым матерям в возрасте до 25 лет единовременного пособия при рождении ребёнка. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно документу, предполагаемая сумма выплаты составит 200 тысяч рублей. Причём если женщина успеет стать мамой до указанного возраста несколько раз, то выплата полагается на каждого малыша. И материальное положение молодых мам не будет иметь значения.

Как отметили авторы инициативы, за последние 10 лет в стране значительно снизилась рождаемость, и это может спровоцировать демографическую катастрофу.

"Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом", — говорится в пояснительной записке.

Практически 40% молодых россиянок не хотят рожать детей из-за финансовых проблем и плохих жилищных условий, и такое пособие поможет, например, студенческим семьям обеспечить ребёнка и кормящую мать всем необходимым.

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Теги:
Законопроекты Рождаемость Социальные выплаты
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