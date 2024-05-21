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Бизнес

Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по уровню развития ГЧП

23 мая 2024 14:41  [80] Бизнес

Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по уровню развития ГЧП.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, регион занял второе место в федеральном рейтинге по уровню развития государственно-частного партнёрства за 2023 год, уступив лидерство лишь Москве.

При составления рейтинга основными стали три фактора: оценки результатов реализации проектов ГЧП в 2023 году и в предшествующие годы, оценки работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам ГЧП.

"Нижегородская область активно внедряет механизм государственно-частного партнерства в экономику региона. Сегодня в рамках концессии реализуется более 30 проектов на 238 миллиардов рублей. К основной части проектов привлекаем капитальные гранты из федерального бюджета. В 2024 году активно подписываем "спортивные" концессии: будем строить ФОКи, центр развития детско-юношеского хоккея и комплекс по мини-футболу. Продолжаем реализовывать крупнейшие инфраструктурные проекты: строим ледовый дворец, ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и дублер проспекта Гагарина, реконструируем трамвайную сеть", - подчеркнул замгубернатора Егор Поляков.

По словам первого замминистра экономразвития РФ Ильи Торосова, интерес к ГЧП у инвесторов растет, бизнес видит его эффективность. В целом по стране объём инвестиций по концессиям и ГЧП в 2023 году достиг 955 млрд рублей, превысив показатель предыдущего года на 31 млрд рублей.

"Минэкономразвития как регулятор постоянно совершенствует сферу ГЧП. В 2023 году был принят законопроект, направленный на повышение прозрачности механизма ГЧП. В этом году ожидаем принятия поправок, которые позволят применять механизм в космической сфере и промышленности. Важно, чтобы органы власти в регионах и муниципалитетах активнее проводили работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП", - добавил он.

Отмечается, что инвесторы, заинтересованные в реализации проектов ГЧП и концессий в регионе, могут обратиться в министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области по телефону: +7 (831) 439-06-62 и по адресу электронной почты: abv@minec.kreml.nnov.ru.

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Теги:
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