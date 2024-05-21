Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2024 17:08  [11] Два школьных музея из Нижегородской области представят регион на Всероссийском конкурсе
23 мая 2024 16:25  [87] НГТУ, ПИМУ и ННГУ вошли в ТОП предметных рейтингов вузов России
23 мая 2024 16:14  [87] Традиционный социальный проект "Всем двором" пройдет в Нижнем Новгороде
23 мая 2024 15:31  [123] Грантовый конкурс инновационных проектов стартовал в Нижегородской области
23 мая 2024 15:09  [142] Работы по ремонту проезжей части в Нижнем Новгороде выполнены на 50%
23 мая 2024 14:56  [129] Современные патриотические песни включат в школьную программу
23 мая 2024 13:35  [178] Российским туристам запретят въезд в Норвегию с 29 мая
23 мая 2024 13:23  [175] Почти 45 протоколов за нелегальную торговлю составлено в Советском районе
23 мая 2024 13:04  [180] Сквер на улице Ильинской начали ремонтировать по ФКГС
23 мая 2024 12:40  [150] Владимир Беспалов рекомендовал повысить уровень надежности систем теплоснабжения в регионе
Общество

НГТУ, ПИМУ и ННГУ вошли в ТОП предметных рейтингов вузов России

23 мая 2024 16:25  [87] Общество

Агентство RAEX опубликовало предметные рейтинги вузов России. В 2024 году в списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов России, а количество оцениваемых направлений составило 36.

Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трёх миссий университета – образовательной, научной, общественной. Рейтинги наглядно демонстрируют, какие университеты обеспечивают лучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учётом вклада вуза в социальное развитие.

Москва и Санкт-Петербург заметно превосходят другие регионы страны по представленности в рейтингах - в предметных списках на них пришлось 65 вузов. Далее следуют Татарстан (10 вузов), Новосибирская область (6 вузов), Ростовская и Нижегородская области (по 5 вузов).

По числу призовых мест лидирует МГУ им. М.В. Ломоносова, который вошёл в первую тройку 19 предметных рейтингов. Санкт-Петербургский госуниверситет стал призёром рейтингов в 15 областях, НИУ ВШЭ – в 13 областях.

Нижегородские университеты также вошли в ТОП вузов по своим предметным направлениям.

Приволжский исследовательский медицинский университет занял 7 место по стране по предмету "фармация" за 2024 год , по предмету "медицина" - 14 место.

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева занял высокие позиции по трём предметным направлениям: "кораблестроение и водный транспорт" - 7 место, "ядерная энергетика и технологии" - 7 место, "авиационная и ракетно-космическая техника" - 11 место.

Волжский государственный университет водного транспорта по предмету "кораблестроение и водный транспорт" занял 8 место федерального рейтинга.

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского поучил наиболее высокие оценки по предметам "биология" (10 место), "химия" (11 место), "социология" (11 место).

Также в рейтинг попал Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, который с неплохими баллами занял 16 место по предмету "педагогическое образование".

Напомним, что в 2023 году два нижегородских университета - ННГУ и ПИМУ - попали в топ-100 рейтинга лучших вузов России, составленного агентством RAEX.

СПРАВКА:

Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трёх миссий университета – образовательной, научной, общественной.

При оценке образовательной миссии университетов оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, результаты студентов на различных олимпиадах, количество онлайн-курсов и т.д.

Оценка научной миссии включает количество публикаций и их цитирование, доход от исследований, масштаб аспирантуры, количество защит диссертаций и проч.

При оценке общественной миссии вузов учитываются вклад вуза в подготовку кадров для региона, доля обучающихся по направлению в масштабах страны, доля зачисленных целевиков, доля студентов из других регионов; объём дохода от программ допобразования и количество программ, по которым ведётся приём; аудитория сайта вуза и соцсетей, а также частота упоминаний вуза в СМИ.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Образование Рейтинг
Поделиться:
Новости по теме
24 августа 2022 11:42  [2372] Агентство RAEX подготовило рейтинг лучших школ Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph