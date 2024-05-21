НГТУ, ПИМУ и ННГУ вошли в ТОП предметных рейтингов вузов России Общество

Агентство RAEX опубликовало предметные рейтинги вузов России. В 2024 году в списки лучших вошли 170 вузов из 43 регионов России, а количество оцениваемых направлений составило 36.

Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трёх миссий университета – образовательной, научной, общественной. Рейтинги наглядно демонстрируют, какие университеты обеспечивают лучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учётом вклада вуза в социальное развитие.

Москва и Санкт-Петербург заметно превосходят другие регионы страны по представленности в рейтингах - в предметных списках на них пришлось 65 вузов. Далее следуют Татарстан (10 вузов), Новосибирская область (6 вузов), Ростовская и Нижегородская области (по 5 вузов).

По числу призовых мест лидирует МГУ им. М.В. Ломоносова, который вошёл в первую тройку 19 предметных рейтингов. Санкт-Петербургский госуниверситет стал призёром рейтингов в 15 областях, НИУ ВШЭ – в 13 областях.

Нижегородские университеты также вошли в ТОП вузов по своим предметным направлениям.



Приволжский исследовательский медицинский университет занял 7 место по стране по предмету "фармация" за 2024 год , по предмету "медицина" - 14 место.

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева занял высокие позиции по трём предметным направлениям: "кораблестроение и водный транспорт" - 7 место, "ядерная энергетика и технологии" - 7 место, "авиационная и ракетно-космическая техника" - 11 место.

Волжский государственный университет водного транспорта по предмету "кораблестроение и водный транспорт" занял 8 место федерального рейтинга.

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского поучил наиболее высокие оценки по предметам "биология" (10 место), "химия" (11 место), "социология" (11 место).

Также в рейтинг попал Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, который с неплохими баллами занял 16 место по предмету "педагогическое образование".

Напомним, что в 2023 году два нижегородских университета - ННГУ и ПИМУ - попали в топ-100 рейтинга лучших вузов России, составленного агентством RAEX.

СПРАВКА:

Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трёх миссий университета – образовательной, научной, общественной.

При оценке образовательной миссии университетов оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, результаты студентов на различных олимпиадах, количество онлайн-курсов и т.д.

Оценка научной миссии включает количество публикаций и их цитирование, доход от исследований, масштаб аспирантуры, количество защит диссертаций и проч.

При оценке общественной миссии вузов учитываются вклад вуза в подготовку кадров для региона, доля обучающихся по направлению в масштабах страны, доля зачисленных целевиков, доля студентов из других регионов; объём дохода от программ допобразования и количество программ, по которым ведётся приём; аудитория сайта вуза и соцсетей, а также частота упоминаний вуза в СМИ.