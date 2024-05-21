Антон Силуанов рассказал о модернизации налогового законодательства в России Экономика

Министр финансов России Антон Силуанов выступил 23 мая в Госдуме на парламентских слушаниях. Основной темой выступления главы Минфина РФ стали предложения по модернизации налогового законодательства.

Как подчеркнул министр, изменение налоговых ставок не должно коснуться подавляющего большинства граждан.

Для семей с двумя и более детьми, имеющих невысокие доходы, будет предусмотрен механизм вычета по НДФЛ, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года.

Средства от уплаты дополнительных налогов пойдут на социальные цели, на решение важнейших для людей задач.

Как отметил Антон Силуанов, налоги будут распределены на финансирование нацпроектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России".

Также налоговые поступления направят на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, проекты по борьбе со сложными заболеваниями и социальную инфраструктуру.

Минфин предлагает сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам. Запланировано проведение анализа спецрежима для малого и среднего бизнеса. Предполагается сделать так, чтобы предприятия, оптимизирующие свои доходы с помощью дробления бизнеса, платили справедливые налоги.

Кроме того, предлагается расширить налоговые механизмы поддержки инвестиций в высокотехнологичные проекты.

"Идея, безусловно, современная, она соответствует тем темпам изменений, которые касаются и бюджетных правил внутри страны, и вообще вызовов времени, - прокомментировал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков. – В Послании президента и в присяге главы государства Владимира Путина ранее прозвучали посылы о том, как мы будем развиваться, модернизировать определенные процессы, в том числе те, которые требуют финансирования. И такое решение полностью им соответствует".

Игорь Норенков отметил, что социальная направленность федерального и региональных бюджетов, безусловно, сегодня является приоритетом.

"Это значит, что будет развиваться и укрепляться институт семьи, будет оказываться поддержка семьям с двумя и более детьми, чтобы россияне могли уверенно чувствовать себя. И предстоящие изменения как раз направлены на решение этой задачи. Я думаю, что приоритетное направление ассигнования расходов бюджета на поддержку приоритетных отраслей – тоже очень важное обстоятельство. Кроме того, модернизация налоговой системы позволит обеспечивать эффективное финансирование национальных проектов в стране. Надеюсь, что в перспективе дополнительные средства будут направляться на поддержку и развитие реального сектора экономики, который, собственно говоря, сам по себе является генератором налоговых отчислений в бюджет всех уровней. Имеется в виду промышленность, производство – все, что формирует добавленную стоимость", - добавил Игорь Норенков.

Комментируя предложения Минфина РФ о модернизации налоговой системы, Игорь Норенков подчеркнул, что в любом случае акцент будет сделан на дифференциации налогового бремени.

"То есть, уже сейчас для людей, которые имеют повышенный доход, и налоговая нагрузка выше. Это, в свою очередь, обеспечивает финансирование социально значимых статей, жизненно важных направлений, в том числе поддержки детей, страдающих серьезными заболеваниями", - сказал Игорь Норенков.

Ранее в послании Федеральному собранию 29 февраля президент России заявил о необходимости модернизации налоговой системы.