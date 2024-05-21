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Общество

Многодетным нижегородским семьям предложили выплачивать компенсацию за жилье

23 мая 2024 17:43  [89] Общество

В рамках комитета по социальным вопросам нижегородского Заксобрания депутаты обсудили изменения в региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей", предложенный губернатором региона. 

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, проект закона направлен на реализацию указа Президента РФ о мерах социальной поддержки многодетных семей.

Законопроектом предлагается установить статус многодетной семьи – бессрочно. При этом все члены семьи должны быть гражданами РФ. Также законопроектом устанавливается ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы не за коммунальные услуги, а за все жилое помещение.

Отметим, что все меры социальной поддержки оказываются до исполнения 18 лет старшему ребёнку. Однако существуют исключения. Меры поддержки распространяются на многодетные семьи, имеющие троих и более детей возраста до 23 лет при условии, если дети от 18 лет находятся на содержании родителей и имеют первую или вторую группу инвалидности или находятся на содержании родителей и обучаются в школах или на очной форме обучения в вузах или СПО.

"Сегодня в Нижегородской области проживает порядка 32 тысяч многодетных семей. Конечно, каждая из них должна получить максимальную поддержку от государства. В свою очередь, мы постоянно совершенствуем существующие меры социальной поддержки. Так, например, еще одним важным дополнением к закону стала возможность сохранения мер социальной поддержки для многодетных семей, в которых ребенок занимается в летнее время поступлением в учебные заведения, но ему уже исполнилось 18 лет. С такой просьбой в Законодательное Собрание обращались представители ассоциации многодетных семей, приемных семей. Данным законопроектом устраняем данное упущение", - отметила председатель комитета ЗСНО по соцвопросам Наталья Смотракова.

Она также подчеркнула, что для получения социальной поддержки в летнее время, когда совершеннолетний ребенок поступает в образовательное учреждение, необходимо принести справку о поступлении.

"Надеемся на поддержку депутатов на заседании Законодательного Собрания. Если предложение будет принято, то право на получения компенсации за жилище начнет действовать с 1 апреля 2024 года", - резюмировала Наталья Смотракова.

Ранее сообщалось, что нижегородские парламентарии обсудили меры поддержки многодетных семей.

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Теги:
Законодательное собрание Многодетные семьи
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