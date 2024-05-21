Рабочая группа по СВО в докладе Президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей Политика

Очередной доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту. В нем, в частности, предлагается уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для участников СВО, сообщил глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Сегодня закон предписывает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке", - написал он в своем телеграм-канале.

Рабочая группа также предлагает освободить участников СВО от уплаты процентов по ипотеке. Сегодня "заморозка" процентной ставки на период "кредитных каникул" для бойцов действует по всем видам кредитов, кроме жилищных.

Ветеранов боевых действий из числа участников СВО предлагается освободить от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо ИП.

"Эта норма должна распространяться и на супруг бойцов", - подчеркнул Андрей Турчак.

Ополченцам ЛДНР, демобилизованным по ранению до 2022 года, предлагается предоставить возможность повторно пройти военно-врачебные комиссии.

"Многие из них считаются покинувшими службу из-за "общего заболевания". Эта формулировка лишает защитников Донбасса возможности получить статус инвалида боевых действий, положенных выплат и льгот", - пояснил глава рабочей группы.

Помимо этого, необходимо проработать возможность предоставления статуса "Ветеран труда" для ополченцев, отмеченных госнаградами ЛДНР до 2022 года. Сейчас при присвоении звания учитываются только ордена и медали СССР или РФ.

Кроме того, рабочая группа предлагает предусмотреть упрощенную процедуру получения гражданства иностранцами, которым присвоен статус ветерана боевых действий и госнаграды РФ (пока это возможно только по ходатайству органов власти) и включить в нацпроект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов спецоперации.

Также Андрей Турчак доложил Президенту о статусе ранее сформулированных рабочей группой предложений.

"Госдумой приняты законы о распространении льгот, положенных Героям РФ и Героям СССР, на членов их семей, а также закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия. Утверждены поправки, которые позволят получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет", - сообщил секретарь Генсовета "Единой России".

В Госдуму внесён законопроект о передаче на нужды СВО изъятого огнестрельного оружия.

На заключение Правительства рабочая группа направила законопроект о запрете взимать исполнительские сборы с задолженности участника СВО на период его службы, а в ЦБ - обращение обязать банки и страховые компании не учитывать статус бойцов СВО в расчетах страховки при оформлении кредитов.

Напомним, в Нижегородской области наряду с федеральными действует ряд региональных мер поддержки участников СВО и их семей. Для цифрового сопровождения разработано мобильное приложение "Военный социальный контракт" - "ВСК-НН". Сервис обобщил всю информацию о действующих региональных мерах поддержки, а также включает механизмы "обратной связи".

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин отметил, что военный социальный контракт предусматривает оказание всесторонней помощи участникам СВО и их близким как в период службы, так и после возвращения.

"Военный социальный контракт предусматривает самую разную поддержку семей – от денежных выплат до индивидуального социального сопровождения. Мы постарались предусмотреть все ситуации, которые озвучивались в ходе личных встреч, поступали письменно или на горячие линии. Сейчас объем работы очень серьезный, и поэтому возникла потребность в цифровизации. Приложение должно помочь в удобной форме разобраться с тем, какие в регионе есть возможности и как ими воспользоваться", – добавил Глеб Никитин.

К работе сервиса подключено множество структур и ведомств, оказывающих помощь нижегородским семьям в рамках военного социального контракта.