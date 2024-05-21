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Общество

Пляжи Нижнего Новгорода готовы к летнему сезону

23 мая 2024 18:58  [3] Общество

Пляжи и зоны отдыха Нижнего Новгорода готовы к купальному сезону. Об этом сообщили в департаменте благоустройства городской администрации.

Городская межведомственная комиссия провела приемку 14 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха. 

Начальник управления благоустройства департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Александр Жвакин, рассказал, что работа комиссии по приемке городских пляжей и мест отдыха началась заранее, чтобы обслуживающие организации смогли подготовиться к официальному открытию купального сезона.

"В первую очередь проверены меры по обеспечению безопасности на пляжах, охраны, дежурству спасателей. Также необходимо наличие спасательного оборудования, информационных стендов и нового песка в границах пляжной зоны. Обязательно на пляжах и в зонах отдыха должны быть расположены спасательные посты, туалеты, кабины для переодевания, урны, информационные аншлаги, которые нужно содержать в исправном состоянии в течение всего пляжного периода, а также осуществлять ежедневную очистку территорий пляжных зон и вывоз мусора. В настоящее время все территории хорошо подготовлены, замечаний не выявлено", - рассказал специалист.

К началу купального сезона городские спасатели-водолазы провели очистку водоемов. В этом году дежурство спасателей будет осуществляться не только на пляжах, но и в зонах отдыха у водных объектов.

Режим работы пляжей установлен в период с 1 июня по 31 августа 2024 года с 10 до 19 часов.
 
СПРАВКА:
14 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха на воде подготовлены к летнему сезону, в том числе:
Автозаводский район: 5 (3 пляжа и 2 зоны отдыха)
- пляжи – на территории Автозаводского парка на озере Парковое 1 очереди (ул. Смирнова) и 2 очереди (пр. Молодежный),;
- зоны отдыха – на реке Оке по ул. Фучика, на озере Пермяковское (ул. Пермякова);
Канавинский район: 4
- пляжи – на Мещерском озере, на озере Больничное у больницы № 39 (Московское шоссе), на озере Сортировочное на ул. Архангельской и в "Березовой роще" (м/р "Сортировочный");
Ленинский район: 3 (2 пляжа и 1 зона отдыха)
- пляжи – на озере Силикатное (у домов № 19Б и № 23 по пр. Ленина),
- зона отдыха – на реке Ока в затоне им. 25 лет Октября;
Приокский район: 1
- пляж – на озере № 1 Щелоковского хутора;
Советский район: 2 (1 пляж и 1 зона отдыха)
- пляж – на озере № 3 Щелоковского хутора
- зона отдыха – на озере № 2 Щелоковского хутора;
Нижегородский район: 1
- зона отдыха – на реке Волга, набережная Гребного канала;
Сормовский район: 4
- пляжи – на озере Пестичное, на озере Лунское, на озере Светлоярское (ул. Мокроусова и ул. Гаугеля).
Пляж, расположенный на территории парка им. 777-летия города Нижнего Новгорода (ул. Львовская) в Автозаводском районе, будет запущен в эксплуатацию после благоустройства в рамках реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода".

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Теги:
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