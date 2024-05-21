Пляжи Нижнего Новгорода готовы к летнему сезону Общество

Пляжи и зоны отдыха Нижнего Новгорода готовы к купальному сезону. Об этом сообщили в департаменте благоустройства городской администрации.

Городская межведомственная комиссия провела приемку 14 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха.

Начальник управления благоустройства департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Александр Жвакин, рассказал, что работа комиссии по приемке городских пляжей и мест отдыха началась заранее, чтобы обслуживающие организации смогли подготовиться к официальному открытию купального сезона.

"В первую очередь проверены меры по обеспечению безопасности на пляжах, охраны, дежурству спасателей. Также необходимо наличие спасательного оборудования, информационных стендов и нового песка в границах пляжной зоны. Обязательно на пляжах и в зонах отдыха должны быть расположены спасательные посты, туалеты, кабины для переодевания, урны, информационные аншлаги, которые нужно содержать в исправном состоянии в течение всего пляжного периода, а также осуществлять ежедневную очистку территорий пляжных зон и вывоз мусора. В настоящее время все территории хорошо подготовлены, замечаний не выявлено", - рассказал специалист.

К началу купального сезона городские спасатели-водолазы провели очистку водоемов. В этом году дежурство спасателей будет осуществляться не только на пляжах, но и в зонах отдыха у водных объектов.

Режим работы пляжей установлен в период с 1 июня по 31 августа 2024 года с 10 до 19 часов.



СПРАВКА:

14 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха на воде подготовлены к летнему сезону, в том числе:

Автозаводский район: 5 (3 пляжа и 2 зоны отдыха)

- пляжи – на территории Автозаводского парка на озере Парковое 1 очереди (ул. Смирнова) и 2 очереди (пр. Молодежный),;

- зоны отдыха – на реке Оке по ул. Фучика, на озере Пермяковское (ул. Пермякова);

Канавинский район: 4

- пляжи – на Мещерском озере, на озере Больничное у больницы № 39 (Московское шоссе), на озере Сортировочное на ул. Архангельской и в "Березовой роще" (м/р "Сортировочный");

Ленинский район: 3 (2 пляжа и 1 зона отдыха)

- пляжи – на озере Силикатное (у домов № 19Б и № 23 по пр. Ленина),

- зона отдыха – на реке Ока в затоне им. 25 лет Октября;

Приокский район: 1

- пляж – на озере № 1 Щелоковского хутора;

Советский район: 2 (1 пляж и 1 зона отдыха)

- пляж – на озере № 3 Щелоковского хутора

- зона отдыха – на озере № 2 Щелоковского хутора;

Нижегородский район: 1

- зона отдыха – на реке Волга, набережная Гребного канала;

Сормовский район: 4

- пляжи – на озере Пестичное, на озере Лунское, на озере Светлоярское (ул. Мокроусова и ул. Гаугеля).

Пляж, расположенный на территории парка им. 777-летия города Нижнего Новгорода (ул. Львовская) в Автозаводском районе, будет запущен в эксплуатацию после благоустройства в рамках реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода".