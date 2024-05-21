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Общество

Выставка-форум "Россия" объявила сбор средств для жителей Белгорода

24 мая 2024 10:45  [85] Общество

Международная выставка-форум "Россия" объявила о начале акции "Белгород, наши сердца — с вами" и сбор средств для жителей, пострадавших от обстрелов.

Как подчеркнули в оргкомитете выставки, сегодня жители Белгородской области проявляют стойкость духа и мужественно противостоят всем попыткам нарушить мир и спокойствие.

"Все мы знаем, как важно чувствовать поддержку в сложные минуты. Поэтому выставка "Россия", объединившая всю страну, призывает всех откликнуться и не остаться в стороне, оказать помощь жителям Белгорода и Белгородской области", — подчеркнула генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова.

Сбор средств осуществляется на счета общественной организации МОО "Святое Белогорье против детского рака". Помощь будет направлена на расходы, связанные с лечением и реабилитацией граждан, пострадавших от обстрелов в Белгородской области, в том числе на расходы, связанные с уходом за тяжелобольными и протезированием.

Чтобы сделать пожертвование, нужно перейти по ссылке.

25 мая на выставке пройдут акции в рамках программы поддержки жителей Белгородской области: показ-продажа уникальной коллекции одежды дизайнера Алёны Ахмадуллиной "Белогорье", акция "Больше, чем работа" - ярмарка вакансий для привлечения необходимых специалистов в регион; телемарафон с участием лидеров общественного мнения и партнеров программы и другие.

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