Выставка-форум "Россия" объявила сбор средств для жителей Белгорода

Международная выставка-форум "Россия" объявила о начале акции "Белгород, наши сердца — с вами" и сбор средств для жителей, пострадавших от обстрелов.
Как подчеркнули в оргкомитете выставки, сегодня жители Белгородской области проявляют стойкость духа и мужественно противостоят всем попыткам нарушить мир и спокойствие.
"Все мы знаем, как важно чувствовать поддержку в сложные минуты. Поэтому выставка "Россия", объединившая всю страну, призывает всех откликнуться и не остаться в стороне, оказать помощь жителям Белгорода и Белгородской области", — подчеркнула генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
Сбор средств осуществляется на счета общественной организации МОО "Святое Белогорье против детского рака". Помощь будет направлена на расходы, связанные с лечением и реабилитацией граждан, пострадавших от обстрелов в Белгородской области, в том числе на расходы, связанные с уходом за тяжелобольными и протезированием.
Чтобы сделать пожертвование, нужно перейти по ссылке.
25 мая на выставке пройдут акции в рамках программы поддержки жителей Белгородской области: показ-продажа уникальной коллекции одежды дизайнера Алёны Ахмадуллиной "Белогорье", акция "Больше, чем работа" - ярмарка вакансий для привлечения необходимых специалистов в регион; телемарафон с участием лидеров общественного мнения и партнеров программы и другие.
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