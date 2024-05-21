"Выделенку" на проспекте Гагарина планируют продлить ещё на 1 км Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Заксобрания Нижегородской области на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству обсудили эффективность использования выделенных полос для общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

По оценке экспертов, новые схемы организации движения позволили сократить время их проезда на общественном транспорте на 30-60%.

Так, на проспекте Гагарина время в пути по "выделенке" от улицы Тропинина до улицы Горной утром за счёт увеличения скорости сократилось в среднем с 18 до 8 минут.

Как было озвучено на заседании, в 2024 году в рамках ремонта проспекта Гагарина выделенная полоса в направлении центра города будет продлена ещё на 1,1 км - на участке от переулка Аристова до улицы Луганской.

При этом отмечается, что оборудование выделенных полос сразу на нескольких новых участках может спровоцировать ухудшение общей дорожной ситуации. Как отметили в мэрии, при предоставлении приоритета общественному транспорту необходимо проработать компенсационные меры на случай возникновения заторов.

В Заксобрании подчеркнули, что городу необходимо актуализировать дальнейшие планы по организации выделенных полос.

Напомним, на начало 2024 года выделенные полосы для общественного транспорта действуют на следующих участках:

- на проспекте Гагарина - от ул. Тропинина до ул. Горной (3,1 км), от пер. Аристова до ул. Студенческой (2,2 км);

- на Московском шоссе - от Сормовского шоссе до ул. Гордеевской (1,1 км);

- на Окском съезде - от Молитовского моста до пл. Лядова (1,3 км);

- на ул. Советской от ул. Марата до Канавинского моста (0,7 км);

- на ул. Бекетова - от пр. Гагарина до ул. Нартова (1,6 км);

- на пр. Ленина - от ст. метро "Автозаводская" до ул. Новикова-Прибоя (1,2 км);

- на ул. Переходникова - от ул. Лесной до пр. Бусыгина (0,8 км).