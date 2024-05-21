Александр Шаронов: "Время от времени производить донастройку налогового законодательства в стране необходимо" Экономика

"Время от времени производить донастройку налогового законодательства в стране необходимо. Есть многие вещи, которые нужно совершенствовать, – это касается и нормативной базы, и практики применения", - прокомментировал предстоящую модернизацию налоговой системы председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов.

"Министр финансов России Антон Силуанов предложил не менять налоговую нагрузку на дивиденды. То есть ставка НДФЛ на полученные дивиденды останется неизменной – такое важное решение не ухудшает инвестиционный климат и сохраняет мотивацию акционеров к развитию бизнеса. В свою очередь, это создает благоприятные условия для развития фондового рынка, где инвесторы получают доход в виде дивидендов", - отметил Александр Шаронов.

"Кроме того, Антон Силуанов предложил сохранить уровень НДФЛ на доходы в виде процентов по банковским депозитам. Это также позитивная новость, так как поддерживает мотивацию граждан держать деньги в банках, что способствует фондированию нашей банковской системы, а через нее – кредитованию реального сектора экономики. Таким образом, данные предложения позволят сохранить стимулы для привлечения средств граждан в экономику через банковские депозиты и фондовый рынок", - пояснил председатель профильного комитета Законодательного собрания.

Вместе с тем, по мнению Александра Шаронова, более предметная оценка готовящейся модернизации налоговой системы будет зависеть от конкретных параметров изменений.

"Необходимо посмотреть, что внесут в цифрах", - заключил парламентарий.