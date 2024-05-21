Группа ОМК выбрала победителей грантового конкурса "ОМК Партнерство" из Нижегородской области Общество

Группа ОМК определила первых победителей, которые выиграли гранты на реализацию своих социальных проектов в рамках конкурса "ОМК Партнерство". Уже выбрано 226 лучших проектов в 9 регионах, из них 74 – из Нижегородской области. До конца мая объявят результаты в регионах, где работают вагоноремонтные депо "ОМК Стальной путь".

Итоги конкурса группа ОМК подводит в два этапа в связи с рекордным числом полученных заявок. Их в этом году поступило 971 из 28 регионов присутствия компании. Уже выбрали победителей - 156 инициатив волонтеров и 70 проектов НКО и муниципальных учреждений в 9 регионах: в Белгородской, Нижегородской, Челябинской, Владимирской областях, Пермском крае, Республиках Татарстан и Башкортостан, а также в Москве и Московской области.

Более трети поддержанных волонтерских проектов – 58 – это инициативы сотрудников выксунского завода ОМК. В том числе 26 из них – экологические проекты.

В специальной экологической номинации "Охрана окружающей среды и защита животных" гранты получили 75 волонтерских проектов. Эта номинация стала самой востребованной среди волонтеров: 31% от всех допущенных до экспертного совета заявок и почти половина из числа объявленных проектов-победителей.

Из 70 организаций, получивших гранты, 16 - из Нижегородской области.

В этом году группа ОМК увеличила бюджет конкурса социальных и благотворительных проектов "ОМК Партнерство" до 37 млн рублей. Прием заявок проходил до 7 апреля. Участвовали в конкурсе некоммерческие организации, государственные муниципальные учреждения и сотрудники группы ОМК.

ОМК предоставит победителям гранты на реализацию своих проектов: организациям — до 250 тыс. рублей, волонтерам — до 50 тыс. рублей.

"Востребованной остается не только тема экологии, но и инициативы по благоустройству территорий. Заметно также, как растет уровень экологической культуры участников конкурса: от простого сбора мусора наши волонтеры перешли к проектам по переработке и вторичному использованию, в том числе, с творческим подходом. Многие проекты, получившие гранты «ОМК Партнерство» в этом году, направлены на поддержку социально уязвимых слоев населения и на вовлечение взрослых и детей, в том числе с инвалидностью, в здоровый образ жизни. Интересно наблюдать, как некоторые идеи прошлых лет трансформируются и развиваются в новые проекты. Например, кто-то из участников начинал с очистки рек, а теперь развивает целые туристические экомаршруты и проводит сплавы. Все более востребованной становится не только гуманитарная помощь, но и поддержка семей", - прокомментировала руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева.

Полный список победителей этого года можно посмотреть на платформе https://partnerstvo.omk.ru/

Примеры проектов-победителей грантового конкурса "ОМК Партнерство" 2024 года из Нижегородской области

Волонтеры

"Школа инклюзивного туризма" (Иван Коротков)

Проект позволит семьям с детьми-инвалидами приобщиться к водному туризму за три тренировочных дня.

"Город на чистой реке" (Владимир Дубинин)

Экологический проект нацелен на очистку русла реки Железница от затопленных и нависающих поваленных деревьев, которые мешают разным легким плавательным средствам проходить по реке. На средства гранта волонтер планирует закупить бензопилы, лебедки, тросы и другие расходники, а также плавательные средства для перевозки команды эковолонтеров и инструментов.

Очистка русла поможет создать инфраструктуру для сплавов по реке Железница и развить экотуризм в Выксе.

"Мы рядом" (Евгения Самохвалова)

В рамках проекта нуждающиеся и одинокие пенсионеры получат продуктовые наборы, куда войдут продукты первой необходимости (крупы, консервы, масло и т.д.) и бытовые принадлежности.

"Медбрат для брата меньшего" (Екатерина Рысева)

Проект направлен на оказание первой помощи животным, здоровью и жизни которых угрожает опасность.

Организации

"Кубок металлургов по баскетболу" (РОО "Федерация баскетбола Нижегородской области")

Средства гранта "ОМК Партнерство" пойдут на организацию турнира по баскетболу 3х3 "Кубок металлургов", которые приурочен ко Дню Металлурга и Дню города Выкса. В рамках турнира планируется проведение соревнований между нижегородскими командами, а также, возможно, с участием команд из других регионов.

"Театрально-педагогическая лаборатория Практика Пиано" (Нижегородская региональная общественная организация содействия развитию театра Пиано)

Основой проекта является инновационная технология инклюзивной работы с детьми. Проект включает проведение мастер-классов по театральному искусству (пантомима, жонглирование, цирковое искусство, изобразительное искусство, грим, сценический костюм, папье-маше) для детей с инвалидностью, здоровых детей, педагогов и волонтеров. Итогом цикла мастер-классов станет театральная постановка, которую зрители смогут увидеть во Дворце культуры им. И.И. Лепсе в Выксе.

"Школа ухода" (ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Выкса")

Проект научит всех желающих правильному уходу за пожилыми, маломобильными, немобильными гражданами и людьми с тяжелыми заболеваниями. В обучение входят: развитие и приобретение навыков по смене нательного и постельного белья, кормление, уход за телом, профилактика возникновения вторичных заболеваний, оказание первой помощи, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых граждан, а также методика восстановления после инсульта (лечебная физкультура и другие способы и методы восстановления после инсульта) и т.д.

"Дружба начинается со спорта" (Фонд поддержки физической культуры и спорта "Спортивный Клуб "Дружба")

Средства гранта пойдут на обустройство тренировочной и игровой футбольной зоны в поселке Дружба бытовыми раздевалками.