Десять нелегальных кредиторов выявили в Нижегородской области в I квартале Общество

В первом квартале 2024 года Банк России выявил в Нижегородской области 10 компаний с признаками нелегальной деятельности.

Согласно представленной информации, в основной массе - 8 из 10 - они выдавали займы под залог имущества под видом комиссионных магазинов. Но по факту они оказывали услуги ломбарда без специального разрешения, не соблюдая законодательные требования к ломбардной деятельности.

Как пояснили в Волго-Вятском ГУ Банка России, для клиентов таких организаций могут "выплыть" завышенные проценты и последующая потеря заложенного имущества.

Официально работающие ломбарды выдают средства под проценты, не превышающие установленные значения, а заложенное имущество страхуется.

Также были выявлены 2 псевдолизинговые компании, которые предлагают клиентам займы на личные цели, используя схему якобы возвратного лизинга. Они предоставляют деньги при условии продажи имущества, чаще всего — автомобиля, по заниженной стоимости, а по условиям заключенного договора заёмщик получает своё же имущество в аренду - и может потерять его при малейшем неисполнении условий.

Как пояснили в Банке России, проценты и неустойки по лизингу ничем не ограничены, поэтому в договоре обычно прописываются огромные пени и штрафы.

Подобные нелегальные компании не состоят в реестрах участников финансового рынка и не имеют права предоставлять потребительские займы.

На сайте Банка России есть специальный раздел - "Проверить финансовую организацию". Там можно найти данные обо всех участниках российского финансового рынка, которые работают на законном основании. Аналогичные сведения поможет получить мобильное приложение "ЦБ онлайн".

Что касается нелегалов, регулятор публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Он обновляется ежедневно и также доступен на сайте cbr.ru. Это сделано, чтобы предупредить граждан, что с этими организациями точно не следует иметь дела.