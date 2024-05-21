АПЗ: с годами только молодеем Общество

22 мая АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" отметил свое 67-летие.

Двухчасовая праздничная программа у проходной завода началась с гимна АПЗ. Далее по традиции первое слово – детям заводчан. 12 участников конкурса "Я как мама! Я как папа!" в возрасте от трех до семнадцати лет представили спецодежду приборостроителей разных специальностей. На модном показе дефилировали инженер-конструктор, инженер-электроник, заместитель начальника цеха, контролер, слесарь-сборщик, наладчик станков, переплетчик, техник-технолог, сотрудник службы безопасности, профсоюзный лидер и даже руководитель предприятия со своим помощником!

Нас будет больше

Официальную часть праздника открыли генеральный директор АПЗ Андрей Капустин и мэр города Александр Щелоков, которые поздравили заводчан с Днем рождения предприятия.

"Выражаю благодарность за труд всем приборостроителям! – сказал Андрей Анатольевич. – Вы работаете не покладая рук, не считаясь с личным временем. Спасибо пенсионерам, которые остаются на предприятии или возвращаются к нам, понимая, что без их труда заводу будет трудно справиться с поставленными задачами. Спасибо нашей молодежи, которой становится все больше. Сегодня предприятию исполнилось 67 – возраст солидный, но с каждым годом мы становимся моложе, и скоро выйдем по среднему возрасту работников на отметку в сорок лет. Завод молодеет, несмотря на то, что становится старше".

Глава городского округа Александр Щелоков отметил, что АПЗ входит в тройку лидеров среди промышленных предприятий Арзамаса по росту объемов производства и налоговым поступлениям в городской бюджет.

"В этом безусловная заслуга персонального труда каждого присутствующего здесь и всех тех, кто вписал свое имя в историю АПЗ, – сказал Александр Александрович".

Первые лица вручили десяти заводчанам самую главную награду АПЗ – медаль «За трудовые заслуги». В их числе заместитель начальника сборочного цеха №41 Елена Горячева:

"Мой стаж на АПЗ 24 года. Особенно приятно получить награду в День рождения завода и нашего подразделения: девять лет назад цех №41 получил свое второе рождение. Моя медаль – это оценка труда всего коллектива, который не отступает перед трудностями и идет вперед".

И хорошее настроение

"Весь вечер со сцены звучали зажигательные хиты в исполнении кавер-группы "Каштаны из Берлина". На фоне сверкающей фотозоны заводчане фотографировались с коллегами, родными, а также вместе с новым членом трудового коллектива – молодым рабочим Максом, в роли которого выступил его тезка начальник бюро инженерно-технического обеспечения Максим Вилков. Дети раскрашивали мелками поздравительную открытку на асфальте, радовались воздушным шарам, угощались сладкими плюшками от комбината питания. В этот будний трудовой день всем было весело и радостно.

"Собираюсь сегодня на праздник и думаю: ведь уже шестой десяток прихожу на родное предприятие. Устроилась на работу в 1964 году, а как будто вчера", – поделилась почетный ветеран АПЗ Мария Казакова.

"Настроение отличное! В наше непростое время мы должны не разучиться радоваться, – сказала мастер цеха №68 Людмила Щупина. – Пусть завод процветает! Пусть у нас все будет хорошо!".

Приятным финальным моментом дня рождения АПЗ стал розыгрыш подарков.

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Александр Барыкин