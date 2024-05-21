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Общество

Выставку "Россия" посетили 14 миллионов человек

24 мая 2024 17:37  [106] Общество

Фото: Сергей Баранов, пресс-служба выставки "Россия"

Международную выставку-форум "Россия" 24 мая посетил 14-миллионный гость, сообщает пресс-служба выставки "Россия".

Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал на Выставку с родителями — Дмитрием и Ларисой. 

Поздравили миллионного посетителя в "Доме полимеров", где представлена экспозиция компании СИБУР. Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие город Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири. Сегодня этот город не просто опровергает стереотипы о заснеженной Сибири, но может показать действительно удивительные вещи — историю, культуру, гастрономию, духовность, экологичное производство и доступность для туристов — благодаря недавно построенному аэропорту. Ежегодно Тобольск посещает более миллиона туристов и экскурсантов.

"Мы первый раз на Выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву — и именно в этот раз решили посетить ее», — рассказал Кирилл Старов. «Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные — хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления", — добавила его мама Лариса.

В гостевой программе юбилейных посетителей — экскурсия по местам детства великого ученого-энциклопедиста, новатора, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году. 

Семья Старовых также получит возможность посетить и ознакомиться с прямым наследием Менделеева — "гигантом на Иртыше" или ЗапСибНефтехимом — крупнейшим и самым современным комплексом России по производству синтетических материалов из которых в дальнейшем будет сделан телефон, трубы, одежда, детали автомобиля, посуда и множество других вещей, без которых сложно представить повседневную жизнь современного человека.

Юбилейных посетителей поздравила руководитель управления креативных разработок, маркетинга и аналитики Выставки "Россия" Ольга Бинда.

"Вы первые посетители-миллионники, которые попали на новую, цветущую Выставку "Россия". У нас начался фестиваль "Будущее в цветах" — мы очень рекомендуем вам его посетить. Выставка — это территория благодарности, и мы говорим вам спасибо, что посетили нас. Желаем вам хорошей поездки и отдыха", — отметила Ольга Бинда.

Миллионному гостю и его семье также предоставят перелет и трансфер до Тобольска и обратно.

"Мы рады, что Выставка "Россия" дает уникальную возможность миллионам жителям страны, иностранным туристам увидеть все достижения отечественной науки, техники, промышленности. В свою очередь, Дом полимеров и программы промышленного туризма предприятий СИБУРа продолжают знакомить широкую публику с достижениями современной нефтегазохимии", - отметил член правления — исполнительный директор СИБУРа Олег Макаров. 

Тринадцатимиллионного посетителя на Выставке встретили 16 мая. Им стала Татьяна Ясюкович. Она приехала на Выставку со своей семьей: дочерью Анастасией Ясюкович и внуками — шестнадцатилетним Владиславом и трехлетней Сашей. Семья получила сертификат на путешествие в Кировскую область. 

6 апреля Выставку посетил десятимиллионный гость: им стал Константин Панфилов из Ярославля, который приехал в столицу с супругой Екатериной. От Выставки "Россия" и Госкорпорации "Росатом" пара получила сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола "Ленин", а также одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот".

Рубеж в пять миллионов гостей Выставка преодолела 22 февраля. Тогда на ВДНХ приехал Алексей Максимов с супругой и двумя детьми. Семья из города Волжский Волгоградской области получила от Выставки "Россия", администрации Ленинградской области и компании-туроператора "Игора Ту"» путешествие по маршруту "Энергия Ладоги". Благодаря подарку семья увидела главные символы Приволжья и познакомились с историей малых городов нашей страны.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

"Дом полимеров" — образовательно-выставочное пространство ведущей нефтегазохимической компании СИБУР в Москве, на территории ВДНХ, в павильоне №12. "Дом Полимеров" знакомит широкую аудиторию с нефтегазохимией и современными синтетическими материалами, а также является пространством для знакомства с новыми технологиями, реализацией инициатив устойчивого развития и экологической культуры, многообразия и инклюзии, проектов в области развития туристского потенциала регионов России.

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Теги:
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