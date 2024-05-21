Полуфинал проекта "Ледокол знаний-2024" пройдет в Нижнем Новгороде 29 мая

Фото: организаторы проекта

В Нижнем Новгороде 29 мая пройдет полуфинал научно-просветительского проекта «Ледокол знаний-2024».

Более 30 тысяч школьников и студентов колледжей со всей России, в том числе 5 тысяч - из ПФО подали заявки на участие в пятом сезоне проекта «Ледокол знаний».

Участники выполняли мультиформатные задания на сайте проекта, создавали креативный контент и решали аналитические задачи. Также все желающие могли изучить направления и сферы применения современных атомных технологий в игровом мини-приложении «Терра Арктика» в соцсети «ВКонтакте», которое было разработано специально для проекта «Ледокол знаний».

Как сообщают организаторы проекта, для выхода в полуфинал нужно было выполнить творческое задание: предложить концепцию нового цифрового продукта для «Умного города», место для строительства АЭС или презентовать радиационную технологию, спасающую жизни людей. По итогам всех заочных мероприятий экспертное жюри, в которое вошли представители атомной отрасли, отобрало 72 полуфиналиста.

«Отборочный этап показал, что школьники проявляют активный интерес к естественно-научным дисциплинам, следят за технологическими трендами и достижениями отечественной науки. Самым популярным тематическим треком отборочного этапа стал «Атом для жизни» - его выбрало наибольшее количество участников. Трек посвящен ядерным технологиям, работающим на благо человечества в разных областях жизни — от медицины до искусства. Это говорит о том, что современную молодежь привлекает междисциплинарность и не пугают сложные задачи. Ребята предлагали смелые и очень нестандартные решения», — отметила руководитель проекта «Ледокол знаний» Анна Варшавер.

29 мая в каждом федеральном округе встретятся 9 полуфиналистов – по три участника от каждого направления проекта: «Промышленность», «Технологии», «Атом для жизни». Полуфинал в ПФО пройдет в Нижнем Новгороде в информационном центре по атомной энергии (ул. Семашко, 7Б).

В полуфинале ПФО встретятся школьники из Казани, Нижнего Новгорода, Иннополиса, Ижевска, Димитровграда, Стерлитамака, поселка Комсомольского. От Нижнего Новгорода в полуфинале в треке «Технологии» за победу поборется Владислав Ложкин, учащийся 9-го класса школы №113.

Участникам предстоит решить индустриальный кейс, связанный с атомной отраслью, и презентовать свое решение экспертам — представителям атомной отрасли, региональной власти, образовательных учреждений и общественных организаций.

По итогам полуфинала от каждого федерального округа будет выбрана команда из трех человек, которая представит свой округ в финале проекта и примет участие в командной интеллектуальной игре. Финал «Ледокола знаний» пройдет в июне 2024 года в павильоне «Атом» на ВДНХ. Участники четырех команд, которые покажут лучший результат, отправятся в арктическую экспедицию Росатома.

СПРАВКА

Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» направлен на популяризацию атомных технологий, поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию. Проект организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом».

Госкорпорация «Росатом» реализует мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию молодежи, повышение престижности инженерных профессий, включая проведение конкурсов профессионального мастерства и прохождение производственной практики.

Проект состоит из двух этапов. Первый этап включает в себя отборочные мероприятия на сайте: polus.atom.online с последующими офлайн-мероприятиями в регионах и финалом в павильоне «Атом» в Москве. В этом году по итогам открытого отбора в состав участников экспедиции войдут 12 человек.

Второй этап научно-просветительского проекта - экспедиция на атомном ледоколе на Северный полюс. В 2024 году Арктическая экспедиция Росатома станет пятой юбилейной экспедицией проекта, приуроченной к 65-летию атомного ледокольного флота.

За время существования проекта более 300 одаренных школьников из разных регионов России – победителей множества конкурсов и проектов – стали участниками арктических экспедиций Росатома.

(0+)