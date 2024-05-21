Более 10 тысяч дзержинцев приняли участие в праздничном параде в День города Общество

Фото: адмдзержинск.рф

В Дзержинске завершились парад и праздничное шествие, посвященные Дню города.

Как сообщается на сайте администрации Дзержинска, в составе 60 колонн по главной площади прошли подразделения воинских частей и правоохранительных органов, спецтехника, местные отделения политических партий, трудовые коллективы промышленных предприятий, учреждений образования, культуры и спорта, общественные и некоммерческие организации, члены Совета ветеранов СВО и Юнармии.

Согласно информации, участие в праздничном параде в День города приняли более 10 тысяч дзержинцев.

«Дзержинск подтверждает высокий статус «Город трудовой доблести», став настоящей промышленной гордостью Нижегородской области! Вопреки западным санкциям, открываются технопарки, строится жильё, развивается инфраструктура, меняется облик города. Секрет успеха Дзержинска в том, что его жители относятся к нему как к родному дому, где жить их детям и внукам. Дзержинцы своим трудом превращают «малую Родину» в «город мечты», куда стремятся лучшие специалисты, технологии, инвестиции!» - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В честь Года семьи в шествии приняли участие семьи, которые вступили в брак в 2024 году, семьи с новорожденными детьми – самыми маленькими участниками праздника – и золотые юбиляры семейной жизни. В качестве гостей в праздничных мероприятиях в Дзержинске сегодня принимают участие члены белорусской делегации из города-побратима Гродно и делегации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

«От всей души поздравляю все трудовые коллективы нашего города, ветеранов труда, молодых специалистов, которые только начинают свою карьеру. Я всегда говорил, что город - это не улицы и дома, это прежде всего люди. Все вы, кто сегодня честно и ответственно трудится на благо нашего города. Мы с вами многое сделали за прошедший год, но я уверен, сделаем еще больше. Желаю процветания и благополучия Дзержинску и каждому его жителю! С праздником. С Днем города и с Днем Химика!» - поприветствовал участников парада глава города Дзержинска Иван Носков.

Парад промышленных предприятий возглавила компания «Фёст Логистик», показавшая по итогу 2023 года наилучшие экономические показатели и ставшая обладателем Почетного штандарта главы города Дзержинска. За колоннами 27 предприятий проследовали ресурсоснабжающие компании, предприятия сферы ЖКХ и представители малого предпринимательства.

Самой массовой - около 500 человек - стала колонна с коллективами спортшкол, учреждений культуры и молодежных центров. Вместе с ними по площади прошли члены Молодежной администрации и парламента, Движение Первых, Штаб студенческих отрядов, поисково-спасательный отряд «Волонтер», «Волонтеры Победы», Экологический отряд и активисты «ВелоДзержинска», недавно открывшие сезон.

«Дзержинск - это не просто точка на карте. Это место, где каждый кирпичик, каждая улица пропитаны историей и трудом нескольких поколений горожан. Ученые, промышленники, герои войны и труда, дети и взрослые внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, чтобы спустя десятилетия Дзержинск с гордостью носил звание «Город трудовой доблести». Спасибо за ваш труд, за любовь к своему маленькому, но такому значимому уголку нашей Родины. Именно вы делаете город особенным! Пускай дома будут наполнены уютом, а улицы - радостными улыбками и добрыми делами» - сказала председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева.

Сейчас начали работу все праздничные площадки Дня города. Вас ждут три парка, Книжный бульвар, Фестиваль спорта на Окской набережной и Дзержинский Арбат на Парковой аллее. Вечером на площади Дзержинского состоится праздничный концерт с участием Заслуженной артистки РФ Юлии Чичериной.

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