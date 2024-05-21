Региональный этап конкурса "Строймастер" прошел в Нижегородской области Общество

В Нижнем Новгороде прошел региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области, представители строительных профессий боролись за победу в номинациях «Лучший сварщик» и «Лучший штукатур» Нижегородской области.

Организаторами конкурса выступили Минстрой России и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) при поддержке ассоциации «Объединение нижегородских строителей», а также министерства строительства и министерства образования региона.

«Конкурс «Строймастер» проводится в Нижегородской области не первый раз и имеет важное значение для нашего строительного комплекса. Он помогает решить один из наиболее серьезных вопросов отрасли – вопрос дефицита кадров. Состязание позволяет выделить настоящих профессионалов своего дела, которых в будущем можно пригласить при реализации важных региональных проектов. Кроме того, проведение подобных конкурсов дает возможность привлечь к сфере строительства широкое внимание общественности, особенно молодежи», - отметил министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев.

Участниками конкурса традиционно стали специалисты, работающие в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Оценка профессиональных умений конкурсантов проходила в два этапа. На первом этапе требовалось пройти тест на знание технологии строительных работ, основных инструментов и методов их выполнения. В качестве второго испытания участникам предстояло выполнить практическое задание.

Состязания по номинациям проходили на базе профильных образовательных учреждений - Нижегородского строительного техникума и Нижегородского индустриального колледжа. Благодаря этому студенты смогли лично понаблюдать за работой профессионалов.

«В настоящее время проводится большая работа по популяризации строительных профессий. Наша отрасль нуждается в притоке молодых профессиональных кадров, которые будут не просто работать, но и повышать планку качества, использовать инновационные методы, выводить сектор на новый уровень. Безусловно, этот конкурс, как и другие наши инициативы, вносит серьезный вклад в популяризацию строительных специальностей, и, думаю, многие ребята и девушки, вдохновившись примером конкурсантов, выберут строительную профессию», - отметил председатель комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов.

По итогам состязания были определены шесть победителей.

Номинация «Лучший сварщик»:

1-е место – Степанов Дмитрий Андреевич, АО «Ремстроймонтаж»;

2-е место – Еремин Алексей Сергеевич, управление аварийно-восстановительных работ филиала ООО «Газпром Трансгаз НН»;

3-е место - Любшин Алексей Юрьевич, управление аварийно-восстановительных работ филиала ООО «Газпром Трансгаз НН».

Номинация «Лучший штукатур»:

1-е место – Шеянов Андрей Олегович; ООО «Газпром Трансгаз НН»;

2-е место - Минин Андрей Валерьевич, самозанятый;

3-е место - Стогов Василий Вячеславович, самозанятый.