Три машины сгорели на Бору.
Сигнал о возгорании в легковом автомобиле в городе Бор поступил 25 мая в 00:57.
Как сообщили в региональном главке МЧС России, горела машина, находившая на ул. Горького.
По имеющейся информации, в результате происшествия огнем повреждено было три автомобиля.
Никто не погиб.
В настоящее время устанавливается причина случившегося.
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