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Три машины сгорели на Бору

25 мая 2024 15:10  [1]

Три машины сгорели на Бору. 

Сигнал о возгорании в легковом автомобиле в городе Бор поступил 25 мая в 00:57.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, горела машина, находившая на ул. Горького.

По имеющейся информации, в результате происшествия огнем повреждено было три автомобиля.

Никто не погиб.

В настоящее время устанавливается причина случившегося.

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Теги:
Автомобили Бор Пожар
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