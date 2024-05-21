Три машины сгорели на Бору

Три машины сгорели на Бору.

Сигнал о возгорании в легковом автомобиле в городе Бор поступил 25 мая в 00:57.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, горела машина, находившая на ул. Горького.

По имеющейся информации, в результате происшествия огнем повреждено было три автомобиля.

Никто не погиб.

В настоящее время устанавливается причина случившегося.