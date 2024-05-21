Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
25 мая 2024 18:30  [222] Пять случаев возгорания зафиксировано за сутки на землях нижегородского лесного фонда
25 мая 2024 18:17  [115] Женщина погибла на пожаре в Починковском районе из-за неисправной электропроводки
25 мая 2024 17:58  [167] Злоумышленники дистанционным способом похитили деньги у жительницы Лукояновского района
25 мая 2024 15:10  [177] Три машины сгорели на Бору
25 мая 2024 13:32  [192] Возгорания сухой травы произошли в Рекшино Нижегородской области
23 мая 2024 11:04  [373] Двое взрослых и ребенок погибли на пожаре в Выксунском округе
23 мая 2024 10:48  [451] Двое нижегородцев задержаны за подготовку диверсий на железной дороге
22 мая 2024 13:53  [409] Мужчину в Павлове будут судить за избиение до смерти своего знакомого
22 мая 2024 11:35  [389] Полиция завела уголовное дело на нижегородца, убившего кота
22 мая 2024 10:16  [369] Полицейские задержали на Сормовском шоссе мужчину с амфетамином
Происшествия

Женщина погибла на пожаре в Починковском районе из-за неисправной электропроводки

25 мая 2024 18:17  [115] Происшествия

Женщина погибла на пожаре в Починковском районе из-за неисправной электропроводки.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сегодня загорелись два жилых дома в н.п. Вьюшкино в Починковском районе. 

Пожар на площади 182 кв.м потушили 9 специалистов МЧС России и 4 единицы техники.

На месте пожара обнаружено тело погибшей женщины 1936 г.р.

По предварительной информации, причина пожара - аварийный режим работы действующей электросети.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph