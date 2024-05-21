Женщина погибла на пожаре в Починковском районе из-за неисправной электропроводки Происшествия

Женщина погибла на пожаре в Починковском районе из-за неисправной электропроводки.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сегодня загорелись два жилых дома в н.п. Вьюшкино в Починковском районе.

Пожар на площади 182 кв.м потушили 9 специалистов МЧС России и 4 единицы техники.

На месте пожара обнаружено тело погибшей женщины 1936 г.р.

По предварительной информации, причина пожара - аварийный режим работы действующей электросети.