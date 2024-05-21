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Пять случаев возгорания зафиксировано за сутки на землях нижегородского лесного фонда

25 мая 2024 18:30  [221] Происшествия

За последние сутки на землях лесного фонда Нижегородской области было зафиксировано пять случаев возгорания.

Пожары произошли в разных районах региона.

Как сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, первые два пожара были зарегистрированы в Борском районном лесничестве. В обоих случаях горела трава вдоль полосы отвода дороги. Причинами возгорания стали поджоги. Оба возгорания ликвидированы.

Третий случай произошел в Городецком межрайонном лесничестве. Причиной стало короткое замыкание на электропроводах. Возгорание ликвидировано.

Четвертый пожар произошел в Выксунском районном лесничестве. Причиной стал человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем. Возгорание локализовано, на месте продолжают работают сотрудники регионального Минлесхоза.

Пятый пожар произошел в Краснобаковском районном лесничестве. На месте работают сотрудники регионального Минлесхоза.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 24 мая на территории области установился 3 класс пожароопасности лесов и торфяников. В некоторых местах он достиг 4 класса. На территориях с установленным 4 и 5 классами пожароопасности действует запрет на посещение гражданами лесов.

В Нижегородской области действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещается разводить костры, использовать мангалы и выжигать траву и мусор в лесу.

"Напоминаем всем жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Размер штрафа на гражданина за нарушения может достигать 50 тыс. рублей, на должностных лиц – до 90 тыс. рублей, на юридических лиц – до 1 млн. рублей, и это не считая ущерба, который может быть нанесен лесному фонду. Помните - соблюдение правил пожарной безопасности поможет сократить количество лесных пожаров, возникших по вине человека", - говорится в сообщении регионального минлесхоза..

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Теги:
Лесные пожары
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