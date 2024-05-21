Глеб Никитин поздравил дзержинцев с Днём химика и Днём города Общество

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Глеб Никитин поздравил дзержинцев с Днём химика и Днём города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Уважаемые сотрудники химической отрасли! Дорогие жители Дзержинска! От всего сердца поздравляю вас с праздником! Химическая отрасль — одна из важнейших составляющих нашего промышленного комплекса", - говорится в поздравлении.

Отмечается, что химические предприятия обеспечивают огромный объём работы, выполняя задачи по снабжению людей повседневными товарами, обеспечивая необходимой продукцией другие производственные сферы, а также укрепляя обороноспособность страны.

По словам главы региона, исторические заслуги химической отрасли подчеркивает статус "Город трудовой доблести", который по праву носит Дзержинск. Губернатор подчеркнул, что и сейчас муниципалитет активно развивается.

"Реализуются крупные инвестиционные проекты, создаются новые объекты в социальной сфере, ведется масштабное благоустройство. Ярким проектом федерального уровня стала ОЭЗ "Кулибин", которая способствует возрождению промышленного потенциала города, привлечению современных импортозамещающих производств. Никакие позитивные изменения были бы невозможны без самих жителей Дзержинска. Кадровый, интеллектуальный, творческий потенциал города — залог общего успеха!" - заявил Глеб Никитин.

"Всем, кто трудится в химической отрасли, и всем жителям Дзержинска желаю здоровья и благополучия! Пусть город, где вы живете и работаете, становится только лучше и комфортнее! С праздником!" - подытожил губернатор Нижегородской области.