Torpedo SUB-21 вышло в финал молодёжного Кубка мира по футзалу Спорт

фото: https://vk.com/torpedofutsal

Torpedo SUB-21 вышло в финал молодёжного Кубка мира по футзалу. Об этом сообщается на официальной странице профессионального клуба по мини-футболу "Торпедо".

Турнир проходит в бразильском городе Паранагуа. Итоговый матч Copa Mundo do Futsal Masculino Sub-21 состоится, сегодня, 26 мая.

"С нашим российским флагом! Выход в финал - это победа всей страны. Парни - единственные, кто представляет Россию на этих соревнованиях в Бразилии. Идем без поражений, Бразилия, Аргентина, Испания!" - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Соперником нижегородцев станет бразильской командой Joinville/Krona.