Мужчина и ребенок погибли на пожаре в Лукояновском районе Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина и ребенок погибли на пожаре в Лукояновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Трагедия произошла в н.п. Большое Маресьево. Вызов на возгорание личном жилом доме поступил в 23:36 25 мая. К 01:10 оно было ликвидировано на площади 80 кв. м.

Согласно информации, погибли 35-летний мужчина и пятилетняя девочка. Ещё двое: взрослый и ребёнок пострадали.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

По данным СУ СКР региона, предварительно, могла быть неисправна электропроводка. Возбуждено уголовное дело.